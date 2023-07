MÉTEO | Tornarà a pujar la temperatura aquest cap de setmana?

La calor ha sigut la principal protagonista a Catalunya durant tota la setmana. Aquest passat dimarts es van registrar les temperatures més elevades de la història en 42 de les 151 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), unes temperatures que van arribar els 45 graus de màxima en alguns punts del territori, com ara a Figueres. Ara bé, després d’un dia de rècords, la calor tòrrida ha disminuït una mica a finals de setmana, amb temperatures que s’acosten més als 30 graus de màxima que als 40. Així doncs, la pregunta pertinent és: les temperatures continuaran baixant aquest cap de setmana, o tornaran a repuntar?

Segons la previsió del Meteocat, aquest divendres les temperatures continuaran baixant moderadament, registrant maques quatre graus menors a les d’aquest dijous a la tarda en ciutats com Cervera, Balaguer o Mollerussa. Ara bé, com ja és sabut, la calor seguirà sent protagonista i no es baixarà en gairebé cap punt de Catalunya del llindar dels 30 graus de màxima. Un valor exorbitat, però agradable fins a cert punt entenent el context d’on venim. Ara bé, de cara a dissabte ja tornaran a pujar lleugerament, registrant màximes dos-tres graus superiors a la major part de municipis del territori.

El fort repunt de la calor arribarà de cara a finals de cap de setmana, especialment diumenge al matí, en el que les temperatures màximes previstes tornaran a superar els 35 graus de màxima en diversos punts del territori, provocant així que la sensació tèrmica al sol sigui encara més abrasadora. Tot i el repunt, però, les previsions del Meteocat no contemplen que es pugui repetir una situació com la que es va viure el passat dimarts.

Mapa de temperatures de dissabte a la tarda / Meteocat

L’oasi de les costes

De la mateixa manera que les temperatures de Ponent seran les més elevades del cap de setmana fruit de la seva disposició geogràfica, a la costa, pels mateixos motius, la calor colpejarà amb menys força que a l’interior. Arreu de la costa catalana, des de la punta d’Amposta fins al Cap de Creus, les temperatures màximes previstes per a aquest dissabte no arribaran als 30 graus en cap moment del dia. Tot i que també pujaran una mica de cara a dijous, els valors estimats no s’allunyaran gaire del topall dels 30 graus, generant així una sensació de menys calor que en altres punts de Catalunya. D’altra banda, però, cal tenir-hi en compte també la humitat del mar, que pot fer que la sensació tèrmica sigui més elevada a l’interior de les grans ciutats, com Barcelona, que en altres punts de la costa.

La primavera pirinenca

A diferència de la resta del territori del català, la zona dels Pirineus catalans preveu unes temperatures més pròximes a les de primavera, que a les que s’han registrat aquests dies d’estiu. Acompanyats de forts ruixats, i alguna petita tempesta durant el dia de demà, a la comarca de la Vall d’Aran les màximes previstes ronden els 24 graus de màxima durant tot el cap de setmana. El destacable, però, és que les mínimes també baixaran i s’acostaran als 10 graus, és a dir, en els moments menys calorosos del dia, una jaqueta serà benvinguda.

Risc d’incendi

Canviant de tema, una de les preocupacions que ha portat Protecció Civil a posar en marxa el Pla Alfa és el risc d’incendi ocasionat per la falta de pluja i les altes temperatures. A aquests dos factors se’ls suma la previsió de forts vents cap a les comarques de Ponent i les Terres de l’Ebre que podrien acabar desembocant, accidentalment, amb un petit incendi.