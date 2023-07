MÉTEO | Fins quan s’allargarà la calor extrema a Catalunya?

Aquest dimarts la calor extrema s’ha apoderat del territori català, arribant a temperatures superiors als 45 graus en alguns punts del territori, com per exemple Figueres. Tot i que en altres punts de Catalunya les xifres no han sigut tan aparatoses i no han superat els 45 graus, les temperatures oscil·len entre els 40 i els 44 en bona part del territori. Corpresos amb les altes temperatures registrades, la pregunta és: fins quan s’allargarà aquesta onada de calor extrema que impregna Catalunya?

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) les temperatures baixaran lleugerament en els pròxims dies, tot i que l’alerta del Pla Alfa es mantindrà perquè les temperatures seguiran sent molt extremes, facilitant així que es pugui originar algun incendi forestal. Figueres serà una de les poblacions que més notarà aquesta diferència tèrmica, ja que les previsions indiquen que es passarà dels 45 de màxima d’aquesta tarda als 38 de demà, dimecres, a la tarda. Una baixada significativa en 24 hores, però que mantindrà les calors tòrrides que han caracteritzat el dia.

Mapa de temperatures de Catalunya per aquest dimecres / Meteocat

Si bé és cert que les temperatures baixaran, la previsió és que les màximes d’aquest dimecres oscil·lin entre els 35 i els 40 graus a la major part del territori català. Ponent, la plana central de Catalunya i l’Alt Empordà seran parts que més sentiran aquesta calor. De cara a dijous la tònica que preveu el Meteocat seguirà sent de baixada, amb unes màximes que s’acosten més als 30 graus que als 40. Així doncs, tot i que la calor seguirà molt present arreu del territori, les temperatures seran una mica més suportables en general que les que s’han registrat al llarg d’aquest dimarts.

Una calor persisten

Si bé és cert que l’onada de calor anirà passant de llarg a poc a poc, la calor ja ha arribat per quedar-se definitivament. Les temperatures s’estabilitzaran a mesura que passin els dies, però rarament es tornarà a baixar -com a norma general- de la barrera dels 30 graus de màxima.