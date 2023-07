MÉTEO | Nova alerta per calor extrema a Catalunya: màximes de fins a 44 °C

L’inici de setmana porta un nou pic de calor que deixarà els termòmetres rondant els 40 °C aquest dilluns i que tocarà sostre el dimarts amb unes màximes que podrien arribar fins als 44 °C. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat els avisos per calor durant el dia i alerta que les temperatures més altes es registraran a Ponent, on algun punt podria superar els 39 °C. A la majoria de les zones d’interior registraran valor d’entre 35 °C i 37 °C.

El dia serà assolellat a bona part del país, tot i que hi haurà algunes bandes de núvols alts i mitjans que aniran de sud a nord i que afectaran el litoral i el prelitoral al matí i a l’interior de cara a la tarda, segons informa el Meteocat. Fins a mig matí no descarta algun ruixat esporàdic a les Terres de l’Ebre. Pel que fa a les temperatures, el dia ha començat amb molta calor després que moltes comarques hagin viscut nits tropicals –mínimes per sobre del 20 °C— i tòrrides —per sobre dels 25 °C— al litoral, Ponent i el sud de Catalunya.

Diverses persones prenen el sol a la platja en ple pic de calor / Europa Press

Dimarts de calor intensa

De cara al dimarts, s’esperen temperatures entre els 40 °C i els 43 °C a bona part de la Catalunya interior, la Catalunya Central, Ponent i les comarques de Girona. El centre i el nord del país estan en alerta per calor. La costa registrarà temperatures més baixes, al voltant del 35 °C, però amb un ambient força xafogós, mentre que al prelitoral es podria arribar als 40 °C. Les comarques amb temperatures que rondaran els 43 ºC seran l’Alt Empordà, el Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell i les Garrigues. Les nits també seran complicades i no s’espera que les temperatures baixin dels 20 ºC a cap punt de Catalunya.