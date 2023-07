Antich acusa el TSJC d’atacar la “convivència” amb “el seu activisme”

L’estocada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al sistema lingüístic català ha causat un reguitzell de reaccions durant aquest dimarts. Després de la reacció de la consellera d’Educació, Anna Simó, davant les tres sentències de l’òrgan judicial que obliguen a certs grups de tres centres educatius a impartir una assignatura troncal, que no sigui de llengües, en castellà, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, també s’ha sumat a les crítiques a les resolucions.

A través d’una publicació al seu compte de Twitter, Antich denuncia que el TSJC ha declarat “el seu activisme contra la convivència” amb aquestes sentències sobre la immersió lingüística. El president de l’entitat cultural catalana considera que l’única manera per poder aplicar a les escoles catalanes aquest sistema que obliguen des del Superior seria que hi hagués l’opció de dos règims lingüístics diferents dels centres educatius, una realitat, però, que no existeix a Catalunya perquè només hi ha un únic model. “El TSJC declara el seu activisme contra la convivència: No els interessa l’aprenentatge. No els interessen les llengües. No els interessa la cohesió”, etziba Antich.

Enfortim el poder polític, institucional i social per defensar el dret de tothom a l'escola en català.https://t.co/b0GvJqjcjw — Xavier Antich (@XavierAntich) July 18, 2023

En resposta a la resolució del TSJC, el president d’Òmnium creu que el millor que es pot fer per defensar el català a les aules és enfortir el poder polític, institucional i social. Fent això, Antich considera que es podrà “defensar el dret de tothom a l’escola en català”.

Entrar en campanya

En aquest sentit, aquest mateix dimarts, la responsable de la cartera d’Educació ha lamentat que el TSJC hagi “entrat en campanya” amb aquestes sentències a falta de poc menys d’una setmana perquè se celebrin les eleccions espanyoles d’aquest diumenge. Simó creu que el tribunal ha entrat en campanya dues vegades amb aquest tema, la primera vegada la setmana passada quan va filtrar el contingut de les sentències a la premsa, i avui fent pública la resolució definitiva. La consellera considera que l’òrgan judicial “s’ha excedit” de les seves funcions actuant d’aquesta manera.