Simó, sobre les sentències del català a l’escola: “El TSJC ha entrat en campanya”

La flamant consellera d’Educació, Anna Simó, ha trigat poques hores a reaccionar sobre les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) respecte al català a l’escola. Aquest dimarts, després de l’estocada de la justícia, Simó ha lamentat que el TSJC hagi entrat dues vegades en campanya emetent aquestes sentències sobre la immersió, considerant que només es podria aplicar si hi hagués l’opció de dos règims lingüístics, i creu que el tribunal “s’excedeix” en les seves funcions.

La consellera creu que el tribunal ha actuat dues vegades diferents influenciant la campanya electoral de les eleccions espanyoles d’aquest diumenge, la primera la setmana passada “filtrant” a la premsa aquestes decisions judicials, i aquest mateix dimarts etzibant l’estocada al català a les aules, ja que fixa a tres grups concrets de tres centres educatius diferents l’obligatorietat d’impartir una assignatura troncal que no sigui de llengua en castellà. El motiu pel qual considera que la resolució de l’òrgan judicial entra en campanya és que n’ha fet públic el contingut, generant així una línia argumental que influeix en la cursa electoral.

Les conselleres Natàlia Garriga, Anna Simó, Gemma Ubasart i el conseller Joan Ignasi Elena es dirigeixen a la reunió del Consell Executiu / ACN

Tot i l’estocada d’aquest dimarts al matí, Simó ha refermat que des del Govern tiraran endavant el decret que van anunciar ahir el Departament. Un decret que indica que l’executiu es farà càrrec dels projectes lingüístics de cada centre. Mantenint ferma la seva postura, Simó afirma que aquest pla no “es veurà afectat” per les resolucions judicials: “El TSJC s’està accedint en les seves funcions. Està suplantant funcions i així ho farem notar. Les sentències no són fermes i les recorrerem”, assegura.

Recórrer contra les sentències

Les tres sentències que ha emès el TSJC consideren “insuficient” la presència del castellà en les escoles examinades, motiu pel qual, basant-se en argumentacions prèvies, obliguen a complir el 25% de castellà a les aules de certs grups. Simó considera que aquestes resolucions no són fermes i, per això, anuncia que recorreran contra elles.