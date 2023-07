El Govern aposta per les biblioteques escolars per capgirar les dades de lectura

Les conselleries de Cultura i Educació han engegat el pla nacional del llibre i la lectura per fomentar l’hàbit lector en català. El pla conté 73 mesures per promoure l’hàbit lector i millorar els mals indicadors que preocupen l’executiu català. Aquest pla, engegat fa un any i mig per combatre el baix nivell de lectura al país, s’ha presentat aquest dimarts en una roda de premsa al Palau de la Generalitat. El pla és ambiciós: l’objectiu és que el 2030 el 76% de la població llegeixi llibres com a mínim un cop al trimestre -actualment, segons l’últim estudi d’Hàbits de lectura i compra de llibres de l’ICEC, un 22% de la població no llegeix mai-, que el 65% ho faci almenys un cop a la setmana i que el 40% ho faci en català. El Govern busca posar la lectura “al centre” i “estimular la demanda” i, per fer-ho, ha posat el focus en les biblioteques escolars, una de les mesures estrella d’aquest pla que s’ha elaborat conjuntament entre Cultura i Educació amb l’assessorament de les universitats, serveis socials, la CCMA i, fins i tot, Salut.

En l’elaboració del pla hi han participat un total de 180 persones vinculades al foment de la lectura. Aquests objectius s’aconseguiran a partir del compliment de 73 mesures que comptaran amb un pressupost de 58 milions d’euros fins al 2026. Els diners sortiran dels pressupostos ja existents a diversos departaments, organismes i entitats que treballen per l’hàbit lector. Majoritàriament, se’n farà càrrec el Departament de Cultura (23 milions), tot i que també hi destinaran recursos l’Institut Català d’Empreses Culturals (16 milions), la Institució de les Lletres Catalanes (10,5 milions) i el Departament d’Educació (5 milions).

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha assegurat que el català “és una preocupació pel Govern” i per això s’ha fet un esforç per potenciar la lectura i la llengua catalana a les escoles. “Volem més lectors, que siguin més habituals i que sigui en català”, ha explicat Garriga. La consellera ha explicat que el pla té per objectiu fer “un acompanyament al llarg de la vida”, des del naixement fins a la vellesa. Això es farà amb el suport de diversos sectors, com el de la salut, el de la comunicació i les escoles. Per la seva banda, la consellera d’Educació, Anna Simó, ha considerat que es tracta d’un “molt bon pla” construït a partir de la col·laboració “per primera vegada” entre els dos Departaments. “Mentre a alguns territoris s’afebleix el català fins al punt de trobar perilloses les revistes infantils, aquí es fa una aposta estratègica de país per l’educació i per la llengua”, ha reivindicat la consellera.

Les conselleres de Cultura i Educació presenten el pla nacional del llibre

Impulsar les biblioteques escolars per revertir el baix nivell de comprensió lectora

Cultura i Educació coincideixen en el diagnòstic d’experts lingüistes i apunten que la manca de biblioteques escolars té a veure amb el baix nivell de comprensió lectora. Per això, dins del pla nacional del llibre i la lectura s’estableixen mesures per revertir aquesta situació i situar la xifra d’alumnat amb baix nivell de comprensió lectora per sota del 10%. La meta de la conselleria d’Educació és millorar la comprensió lectora en els pròxims anys a partir de l’augment del nombre de biblioteques escolars. La intenció és que el 80% dels centres escolars comptin amb una biblioteca abans del 2030. Actualment, la xifra és molt més baixa: només el 56% dels centres compten amb una biblioteca escolar. Per abordar aquesta problemàtica el pla constarà d’un pla pilot amb 50 centres escolars dels serveis territorials del Maresme, Barcelona comarques, Vallès oriental, Vallès occidental i Catalunya Central, 35 dels quals públics.

El pla tindrà una durada de dos anys i els centres rebran 2.000 euros anuals per enriquir el fons bibliotecari, adquirir un programari de gestió i una plataforma de lectura digital i accedir a formacions. També es destinarà un equip de bibliotecaris a cada centre que faran un seguiment i acompanyament als participants del pla. Una segona xarxa de 200 centres que no tenen necessitats tan urgents també rebran recursos per fomentar l’hàbit lector des de la biblioteca escolar. Aquests centres es trobaran amb els serveis territorials quatre vegades per rebre un acompanyament sobre els àmbits que han de treballar per millorar la comprensió lectora i conèixer casos d’èxit d’altres escoles.

La selecció d’aquests centres s’està realitzant durant aquest mes de juliol. L’encarregada de triar aquests centres per participar al pla pilot és la inspecció educativa i la selecció s’està realitzant en base a les necessitats de reactivar la biblioteca escolar i les dades de comprensió lectora. El Govern es compromet a triar els bibliotecaris i fer-los formació abans que acabi l’any perquè es puguin incorporar al gener als centres. La seva tasca serà fer suport intensiu i arrencar el pla pilot. Cada bibliotecari tindrà deu centres assignats, el que suposa dues visites al mes. També s’alliberarà els professors dues hores setmanals perquè tinguin cura de les biblioteques. A banda, les actuacions més urgents seran l’actualització dels espais de la biblioteca, renovar els fons, incrementar el nombre de préstecs i fomentar el seu ús entre els alumnes de tots els cursos. Per fer-ho el Departament destinarà 2.000 euros anuals a cada centre amb l’objectiu que serveixin per fomentar el gust de lectura des de petits i revertir els mals indicadors sobre la comprensió lectora a Catalunya, que es troba a la cua de l’estat espanyol.

Un nen llegeix un llibre / Mireia Comas

Deu mesures destacades per fomentar la lectura

El Govern pretén promoure la lectura al llarg de la vida, donat que llegir és “una font de benestar”. De les 73 mesures, l’executiu en destaca deu, entre els quals, en l’àmbit educatiu estrictament hi ha la millora de les biblioteques escolars de Catalunya, crucials per abordar el baix nivell de comprensió lectora de l’alumnat català. Aquesta mesura s’inclou dins de les deu actuacions urgents que proposa el Govern per abordar la problemàtica entorn de la lectura: