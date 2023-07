Educació assumirà la responsabilitat dels projectes lingüístics per protegir les direccions

La consellera d’Educació, Anna Simó, ha anunciat aquest dilluns el desplegament del pla de foment de la llengua catalana als centres educatius que inclou l’assumpció de la responsabilitat dels projectes lingüístics per part de la conselleria. Dins d’aquest pla s’inclou un projecte de decret que des d’aquest dilluns fins al 15 de setembre està disponible perquè la ciutadania faci aportacions. “L’onada reaccionària de la ultradreta i de la dreta que ha assumit els seus postulats va avançant i allà on tenen capacitat de governar arraconen el català. Per això considerem indispensable rearticular un model de defensa de l’escola catalana“, ha explicat Simó. El pla que s’ha presentat aquest dilluns recull el mandat del Parlament de Catalunya i del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de protegir el català a les aules. L’objectiu, ha explicat, és que el català sigui l’eix a partir del qual s’articulen els projectes dels centres.

Aquest pla consta de deu punts, el segon del qual és el decret que el Govern està treballant per desplegar la llei d’educació de Catalunya. El decret concretarà com elaborar, aprovar i avaluar els projectes lingüístics dels centres. Per tal que les direccions estiguin protegides davant les “ingerències” dels tribunals espanyols, el decret estableix que la responsabilitat dels projectes lingüístics serà de la conselleria i no de les direccions. Els plans lingüístics, a més, no es podran canviar amb el curs escolar ja començat i el decret preveu mesures per garantir el compliment dels projectes. També garantirà que tots els alumnes assoleixin competències en tres llengües i es remarcarà la vehicularitat del català. Per últim, el decret preveu instaurar el requeriment del C2 de català per accedir a la funció pública docent a partir del curs 2025.

Els altres punts del decret

Altres mesures tenen a veure amb l’increment dels recursos d’acollida de l’alumnat nouvingut a partir del 2024, la promoció de la recerca en pràctiques educatives que afavoreixen l’adquisició precoç de la llengua i la millora de la competència lingüística en català del professorat. “Hem posat més de 4.500 places de formació per als docents i el curs 2024-2025 s’hi posaran 5.500 places més”, ha explicat la consellera. Un altre àmbit on es promourà el català és a les famílies. El decret pretén incentivar la formació lingüística de les famílies des del consorci per a la normalització lingüística. “Aconseguir la normalització lingüística a les famílies és clau”, ha insistit la consellera.

El decret contempla la creació d’una plataforma de continguts audiovisuals educatius en català. “Això ha de servir als centres i les famílies per disposar de contingut fiable en llengua catalana i es farà juntament amb la CCMA”, ha explicat Simó, que s’ha preguntat per què no s’ha fet fins ara si a altres països es tenen plataformes d’aquesta mena.

També s’introduiran nous continguts i habilitats en gestió i tractament de la diversitat lingüística al màster de professorat de secundària, es desplegaran els tallers dels usos lingüístics en l’àmbit educatiu i es fomentarà l’anàlisi de les dades relacionades amb la competència lingüística de l’alumnat. Per últim, es reimpulsaran els plans educatius d’entorn per treballar amb els ajuntaments per “l’èxit educatiu i la cohesió social” dels alumnes als municipis.

Resposta a la resolució del TSJC

Aquesta és la resposta del Departament a la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del passat dimecres amb què es va estimar parcialment la petició dels demandants a tres centres de Catalunya. Així, a tres centres més el TSJC ha blindat la sentència del 25% en considerar que els demandants “tenen dret que l’escola proporcioni un ensenyament efectiu i equilibrat en llengua castellana que comprengui, com a mínim, a més de l’assignatura de castellà, una altra àrea, matèria o assignatura troncal”. La consellera Simó ha lamentat que “el TSJC fa política entrant en campanya electoral per modificar de facto el que la sobirania del Parlament ha acordat”. “Defensarem jurídicament i judicialment el nostre model davant dels alts tribunals”, ha promès.

Aquesta resolució i el decret que ha anunciat el Govern arriben a l’espera que el Tribunal Constitucional es manifesti sobre la reforma legal impulsada pel Parlament de Catalunya i el decret del Govern per blindar el català com a llengua vehicular. La sentència podria confirmar la sentència del 25% i obligar tots els centres de Catalunya a afegir una assignatura troncal en català.