Bertín Osborne serà pare del sisè fill a finals d’aquest 2023, però aquest no serà l’únic naixement en la família durant els pròxims mesos. Poc després de saber-se que ha deixat embarassada seva última xicota, ara és una de les seves filles qui anuncia futura maternitat.

Vanitatis ha pogut saber que Claudia Osborne i José Entrecanales esperen el seu segon fill, un nadó que naixerà a principis de l’any vinent. La noia està de poques setmanes de gestació, per la qual cosa encara no ha volgut fer l’anunci oficial. Ella és la petita de les tres filles de Bertín, qui també es prepara per a l’arribada d’un bebè a la seva vida ara que Gabriela està embarassada.

Claudia Osborne, amb el pare el dia de la boda | Europa Press

La imatge pública de Bertín Osborne, perjudicada per les declaracions sobre l’embaràs de Gabriela

Cal recordar tota la polèmica que ha envoltat l’anunci d’aquesta nova paternitat de Bertín. No van agradar gens les primeres declaracions que va fer sobre el tema, en les quals deixava clar que havia estat un embaràs “no planejat i tampoc desitjat“. Va córrer a deixar clar que no tenia una relació estable amb l’empresària veneçolana i poc després va veure’s forçat a entrar en directe en un programa per intentar millorar una mica la seva imatge pública. No ho va aconseguir, encara que insistís que mantindria econòmicament la criatura i també a la mare.

Gabriela serà mare del sisè fill de Bertín Osborne | Telecinco

Claudia, la filla de Bertín Osborne, donarà la benvinguda al segon fill només un any i mig després del naixement de la petita Micaela. Està casada amb el fill del president d’Acciona i ella es dedica a ser coach, una formació que li ha permès publicar un llibre d’autoajuda i col·laborar en el programa del pare a Telecinco. Els nadons tindran com a molt un parell de mesos de diferència, un xic estrany tenint en compte que seran tiet i nebot.