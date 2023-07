Bertín Osborne será padre del sexto hijo a finales de este 2023, pero este no será el único nacimiento en la familia durante los próximos meses. Al poco de saberse que ha dejado embarazada a su última novia, ahora es una de sus hijas quienes anuncia futura maternidad.

Vanitatis ha podido saber que Claudia Osborne y José Entrecanales esperan su segundo hijo, un bebé que nacerá a principios del próximo año. La chica está de pocas semanas de gestación, por lo que todavía no ha querido hacer el anuncio oficial. Ella es la pequeña de las tres hijas de Bertín, quienes también se prepara para la llegada de un bebé en su vida ahora que Gabriela está embarazada.

Claudia Osborne, con el padre el día de la boda | Europa Press

La imagen pública de Bertín Osborne, perjudicada por las declaraciones sobre el embarazo de Gabriela

Hay que recordar toda la polémica que ha rodeado el anuncio de esta nueva paternidad de Bertín. No gustaron nada sus primeras declaraciones que hizo sobre el tema, en las que dejaba claro que había sido un embarazo «no planeado y tampoco deseado«. Corrió a dejar claro que no tenía una relación estable con la empresaria venezolana y poco después se vio forzado a entrar en directo en un programa para intentar mejorar un poco su imagen pública. No lo consiguió, aunque insistiera que mantendría económicamente a la criatura y también a la madre.

Gabriela será madre del sexto hijo de Bertín Osborne | Telecinco