El Govern crea una comissió per “blindar” les seves competències davant Madrid

El Govern ha aprovat la creació d’una comissió amb l’objectiu de “blindar” les competències de la Generalitat davant el govern espanyol. La portaveu Patrícia Plaja ha anunciat la mesura acordada en el Consell Executiu d’aquest dimarts i ha subratllat que “el Govern es reforça anticipant-se una possible persecució de l’autogovern” amb l’objectiu de “vetllar perquè es respectin les competències de la Generalitat davant possibles ingerències del govern espanyol”.

Aquesta nova estructura, segons l’executiu català, analitzarà els aspectes competencials de la legislació espanyola des de l’inici del procés d’elaboració. I valorarà i proposarà, si ho considera, mesures per defensar les competències de la Generalitat. La mesura arriba després de l’increment de normes estatals en els últims anys. I és que, segons els seus càlculs, s’aproven unes 260 disposicions normatives anuals, prop de 22 cada mes.

Fotografia de grup del Govern de la Generalitat al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat. Autor: Mariona Puig

El nou ens dependrà de Presidència

La Comissió estarà integrada al Departament de la Presidència que ara lidera Laura Vilagrà i estarà formada per la persona titular de la Direcció del Gabinet Jurídic de la Generalitat, que n’exercirà la presidència, mentre que el responsable de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental en serà el vicepresident. Les vocalies estaran formades pels titulars de la Direcció General de Drets i Assumptes Constitucionals, de la Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica, de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, la Delegació del Govern a Madrid i la Subdirecció General en matèria de Qüestions Constitucionals. L’executiu català també ha destacat que els seus membres no percebran cap retribució.

El Govern també ha donat detalls del funcionament de la comissió, que tindrà una “durada indefinida” i podrà crear grups de treball per estudiar les iniciatives normatives de l’Administració general de l’Estat susceptibles d’afectacions competencials. La consellera de la Presidència, com a titular del departament on s’adscriu la comissió, informarà trimestralment el Govern dels seus treballs i, quan s’escaigui, els representants electes al Congrés i al Sena escollits en l’àmbit territorial de Catalunya.

“Vox són els d”una grande y libre'”

Patrícia Plaja ha replicat l’amenaça de Vox sobre un 155 de llarga durada i ha advertit que “volen acabar amb els grans consensos del nostre país: la llengua, l’escola i l’autogovern. Tanmateix, no s’ha mostrat sorpresa per la proposta perquè “tenen mania persecutòria contra Catalunya”, però ha avisat que si poden compliran amb les seves amenaces encara que s’hagin de saltar la llei per fer-ho perquè “són els d”una grande y libre'”. “Però a diferència del que passava fa més de 80 anys es pot evitar omplint les urnes”, ha dit fent una crida a la participació aquest 23-J.