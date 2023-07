Enuig al Govern per l’amenaça de l’Estat de dur la llei de la sequera al TC

Sorpresa al Govern per l’amenaça de la Moncloa de portar la llei contra la sequera al Tribunal Constitucional (TC) si la Generalitat no negocia canvis en el model de contractació de les obres. El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, ha acusat l’estat espanyol de posar “bastons a les rodes” en la lluita contra la sequera. “El nostre redactat és més garantista que molts dels que hi ha aprovats a l’Estat. No entenem aquesta interpretació que fa el PSOE, el govern de l’Estat, d’una llei que el mateix PSC ha recolzat”, ha dit Mascort en una atenció als mitjans després de saber-se que la Moncloa ha reclamat canvis a la norma catalana per no dur-la al TC.

Fonts del govern espanyol han assegurat que la intenció de la Moncloa és negociar els canvis amb la Generalitat per millorar el redactat de la llei i asseguren que el recurs al TC no implicaria necessàriament la suspensió de tota la llei. Mascort ha carregat contra l’actitud de l’Estat i descarta errors en la norma catalana, que recull “explícitament” que els criteris de contractació compliran les lleis europees i estatals. “No entenem a què juga el PSOE, a posar bastons a les rodes, en la implementació d’aquesta llei en detriment dels ciutadans de Catalunya”, ha afirmat.

La cua del pantà de la Baells, al Berguedà, pràcticament buida / ACn

Encara hi ha temps per evitar el recurs del TC

Mascort ha matisat que encara no és segur que la norma acabi al TC i ha explicat que, si finalment la Moncloa presenta un recurs, haurà de decidir si demana la suspensió de la norma, amb totes les conseqüències que això suposaria per les obres i els treballs que ja estan en marxa. “Ja hi ha ajuntament que estan fent obres d’emergència, pous i millores”. El govern espanyol ha iniciat el que s’anomena procés de conciliació amb la Generalitat, una espècie de taula bilateral per negociar canvis i reformes a la llei contra la sequera perquè considera que hi ha dos articles que avalen la contractació d’urgència en casos que no contempla la legislació europea.

“No és segur que anirà al TC”, ha explicat Mascort. “Primer hi ha el procediment bilateral per veure com entenem l’un i l’altre la interpretació dels articles i, en el cas que no ens poséssim d’acord, és quan l’Estat pot decidir portar-ho al Constitucional”, ha detallat. “Quan la porta al TC, ha de dir explícitament si vol que se suspengui la llei, o no”. El conseller ha reconegut que una llei es pot portar al TC sense demanar-ne la suspensió. “Entenem que el govern del PSOE, o qui hi hagi en aquell moment, no farà una cosa com aquesta davant la pitjor sequera dels darrers trenta anys”.