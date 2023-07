El govern espanyol portarà la llei de la sequera al TC si no hi ha canvis

El govern espanyol amenaça de portar la llei de lluita contra la sequera al Tribunal Constitucional (TC) si la Generalitat no esmena diversos apartats de la norma, que va ser aprovada a principis per una àmplia majoria al Parlament, inclòs el PSC. Segons ha avançat el diari ARA i han confirmat fonts de l’executiu espanyol, la Moncloa ha iniciat el procés de conciliació preceptiu per forçar la Generalitat a canviar dos articles que avalen la contractació d’emergència en casos que no contempla la legislació de la Unió Europea.

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, ha mostrat la seva sorpresa per la pressió de la Moncloa. “Costa molt d’entendre. El PSC va voler que constés explícitament el procés d’emergència, també per als ajuntaments”, ha dit en una entrevista a TV3. Si finalment no hi ha acord i prospera el recurs, tota la llei quedarà paralitzada mentre el TC resol la qüestió, segons Mascort. “La notificació posa en qüestió que puguem contractar d’emergència les obres necessàries per poder fer el que calgui perquè els ciutadans puguin tenir aigua”.

El pantà de Sau, amb els efectes de la sequera / Servimedia

Contractació d’urgència massa laxa

Fonts del govern espanyol insisteixen que la voluntat és negociar amb la Generalitat i assegura que el recurs no implicaria necessàriament la suspensió de tota la llei. La Moncloa diu que la llei catalana permet abusar de la contractació d’emergència sense complir amb els requisits que estableix Brussel·les i sense necessitat de justificar-ho. L’executiu espanyol avisa que la tramitació d’urgències és un procediment que ha de ser excepcional i ha de limitar-se a casos extraordinaris i que sempre s’ha de justificar per què es tria aquest procediment.

Durant la legislatura passada, el govern espanyol i la Moncloa es van reunir fins a 22 vegades en procediments de conciliació, de les quals 16 van acabar amb acord total i quatre en acord parcial. Aquestes negociacions han evitat que el govern espanyol interposi 20 recursos al TC.