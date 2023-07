Junts es disputa un segon escó clau a Lleida amb el PSC i el PP

Junts encara la recta final de la campanya electoral del 23-J apel·lant al vot útil independentista per aquestes eleccions espanyoles. El focus principal de l’acte d’aquest dilluns a la tarda ha estat en l’escó que balla a Lleida. Aprofitant la seva presència a Lleida, el seu cap de llista al Congrés, Isidre Gavín, ha advertit que hi ha un diputat que penja d’un fil i que “pot acabar sent pels socialistes, el PP o per Junts”: “Pot ser nostre i ha de ser nostre”, assegura amb fermesa i convicció.

“Ajudeu-nos, treballem tots perquè aquest segon diputat sigui per Junts”, comenta Gavín. El cap de llista juntarie creu que aconseguir aquest escó que balla servirà per tenir “més força” i poder ser “contundents”. Més enllà d’aquest tema, l’acte de campanya també ha anat ben carregat de retrets cap a les altres formacions polítiques. Gavín ha criticat al PSC després que el govern espanyol hagi portat al Tribunal Constitucional el decret contra la sequera que els socialistes van avalar al Parlament. “Ja n’hi ha prou de partits que funcionen a cop de telèfon a Madrid”, etziba: “El van aprovar ERC i el PSC a iniciativa nostra i ara el portaran al TC”, complementa afegint un retret cap als republicans.

La candidata de Junts el 23-J, Míriam Nogueras, abans de l’acte final a Lleida / ACN

“Han pres el pèl a ERC”

Durant la seva intervenció, la candidata de Junts al 23-J, Míriam Nogueras, ha carregat amb força contra el govern de Pedro Sánchez: “Han pres el pèl a ERC”, sentencia Nogueras avisant que, per tant, fer servir l’estratègia “d’intentar caure bé als partits espanyols” no serveix de res. Criticant, doncs, la manera de funcionar dels republicans a Madrid, Nogueras es postula com “els únics amb prou nassos de plantar cara” a les dretes espanyoles, ja que considera que els socialistes no confronten, sinó que “l’abracen”: “Quan el PP aixeca la bandera de la unitat de la pàtria, el PSOE s’hi abraça, i quan la dreta ens diu colpistes, el PSOE aplaudeix”, sentencia.