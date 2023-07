Nogueras acusa ERC de triar “esquerres espanyoles” per davant de Catalunya

Junts per Catalunya ha volgut enviar un avís a tots els seus votants: Catalunya està “en risc”. Així ho ha assegurat la candidata a les eleccions del 23-J, Míriam Nogueras, que ha expressat la seva “preocupació” per la posició d’ERC. D’aquesta manera, Nogueras ha assegurat que ERC té problemes en saber amb qui ha de treballar de manera conjunta. “En el cas que s’hagi d’escollir entre Catalunya i les esquerres espanyoles, uns acaben de deixar molt clar que escolliran les esquerres espanyoles”, ha etzibat la política de Junts.

Preguntada sobre si investirien Pedro Sánchez si depengués dels seus vots, la cap de llista ha assegurat que encara esperen que els donin “una raó perquè els vots dels catalans vagin a un partit espanyol que ha continuat incompliment amb Catalunya, que no ha pagat, que ha mentit, que ha continuat la repressió”. Així doncs, Nogueras ha insistit en la necessitat de posar Catalunya en el centre de la qüestió, una cosa que segons Junts, ERC no està fent.

Míriam Nogueras al primer acte de campanya de Junts per al 23-J

Junts reivindica el català per sobre de tot

En una atenció als mitjans molt breu aquest dissabte al migdia des de Sitges, després de reunir-se amb càrrecs comarcals, la candidata de Junts per Catalunya ha advertit que “la nostra llengua, la nostra nació, el benestar i futur del nostre país està absolutament en risc”. Davant d’això, ha advertit que “els vots dels catalans no poden continuar servint per apuntalar els partits espanyols com s’ha fet fins ara”. Per això ha demanat una “Catalunya forta” el 23-J. En aquest sentit, Junts reivindica que cal arribar amb un pensament català conjunt en contra de tant la dreta com l’esquerra espanyola, ja que el partit ha tornat a repetir que la cultura catalana ha d’anar per sobre i Catalunya s’ha de presentar unida davant d’unes eleccions que podrien canviar el curs de la història.