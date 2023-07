Feijóo assegura que “respecta profundament les llengües d’Espanya”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que “respecta profundament les llengües d’Espanya” perquè “sap què és una nacionalitat històrica” pel fet d’haver governat Galícia. Així doncs, Feijóo es desmarca de l’opinió de Vox, que ja ha anunciat que el primer que vol fer en arribar al poder és prescindir de la immersió lingüística en territori com Catalunya, Galícia o el País Basc. En una intervenció en un acte a Vitòria aquest dissabte al matí, Feijóo ha dit que és “perfectament conscient que garantir el bilingüisme, la cultura pròpia i la unitat d’Espanya és la seva obligació a Galícia, Euskadi i a la resta de pobles d’Espanya”.

“Vinc a dir als bascos que soc de fiar” i que la seva política “s’assembla molt més a la seva forma d’entendre la vida que la política del sanchisme”, ha assegurat. Segons Feijóo, l’executiu de Pedro Sánchez “no pot dir-se govern d’Espanya” pels pactes amb l’independentisme. D’aquesta manera, el líder del PP ha estat molt més dur amb els catalans que no amb els bascos i ha assegurat que la situació és completament diferent. Tot i això, ha defensat la llengua de tots els territoris de l’estat espanyol.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president del PP, Alberto Núñez Feijoo / ACN

Les coaccions de partit segons Feijóo

“Pot dir-se govern de resistència o dir-se govern de les ànsies de poder”, ha apuntat Feijóo, que ha criticat que Sánchez està “sotmès a les coaccions de partits que tenen com a únic objectiu marxar d’Espanya”. D’altra banda, Feijóo ha argumentat que el PP és “un partit d’Estat” i ha defensat que la política econòmica que vol aplicar, amb baixades d’impostos, és millor que l’actual. “Espanya no va com una moto, cal canviar el motorista perquè torni a anar com una moto”, ha dit. I és que, segons ell, els problemes que afronta actualment l’estat espanyol són culpa de la mala gestió de Pedro Sánchez i, per això, al·lega que cal un canvi de govern imminent.