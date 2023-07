Feijóo recupera l’espanyolització de Catalunya com a lema per al 23-J

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recuperat l’espanyolització de Catalunya com a lema de campanya per a les eleccions del 23-J. En un acte a Alacant, Feijóo ha assegurat que després de la victòria popular a bona part de les comunitats espanyoles, ha arribat el moment que Catalunya “torni a ser una comunitat que s’incorpori al projecte del nostre país”. Davant un auditori ple de gom a gom, el líder popular ha promès que si arriben a la Moncloa serà una de les prioritats del seu govern. “Ho aconseguirem”, ha dit. Després de garantir que posarà fi a la taula de diàleg si governa, Feijóo treu del calaix la vella aspiració del PP per mobilitzar el vot més anticatalanista arreu de l’estat.

Les paraules de Feijóo recorden a les polèmiques declaracions del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, que l’any 2012 va ser molt més explícit i va incendiar el Congrés dels Diputats quan va dir que el govern de Mariano Rajoy volia “espanyolitzar els alumnes catalans” perquè se sentissin “tan orgullosos de ser espanyols com catalans”. Wert, que mai va ser desautoritzat pel seu partit malgrat l’enrenou que van provocar les seves paraules, va assegurar que els estudiants catalans havien de tenir una “vivència equilibrada de les dues identitats” perquè les “dues enriqueixen i enforteixen”.

Feijóo espera recuperar Catalunya per al projecte d’una Espanya forta / Europa Press

El PP treu pit del seu poder territorial

Durant l’acte celebrat a Alacant, Feijóo s’ha vantat que al País Valencià, on el PP governa en coalició amb Vox, han aconseguit que un “motor que no funcionava estigui funcionant a ple gas” i ha tret pit del poder territorial del partit. “Tenim el motor andalús, el madrileny i el de la Comunitat Valenciana funcionant a ple gas”, ha afegit. I el següent pas és incorporar Catalunya. Feijóo també ha promès que volen que qualsevol president autonòmic sigui “més rellevant per a la política espanyola que Otegi, Rufián i Puigdemont” i ha carregat contra la política de pactes de Pedro Sánchez.

Feijóo ha criticat que el PSOE “pugui pactar amb tothom”, però que s’exigeixi al PP que no pacti amb ningú. “Si guanya el PP, s’han de repetir les eleccions fins que guanya el PSOE”, ha ironitzat. El polític gallec ha tornat a treure a Sánchez que derogués el delicte de sedició per acontentar els seus socis independentistes, ja que suposa “derogar la possibilitat de defensar la unitat de la nació” i ha acusat el president espanyol de fer tot el possible per mantenir-se en el poder. “El sanchisme és dividir, l’única possibilitat que té és la de dividir la nació per veure si així almenys és capaç de manar en alguna part”.