Detingut un home als EUA per tenir 40 calaveres reals com a decoració

Als Estats Units s’està investigant un cas que seria digne d’una pel·lícula de terror. L’FBI ha trobat 40 cranis humans i altres restes humanes com a decoració a la casa d’un home en l’estat de Kentucky als EUA i el vinculen a una xarxa de persones que suposadament es dedica a la compra i venda de parts del cos en la qual participava un gerent de la morgue de l’Escola de Medicina de Harvard. En altres paraules, l’aparentment innocent decoració d’un home ha acabat destapant una xarxa de tràfic de restes humanes que podria tenir diferents implicats.

Els agents de l’FBI van acudir aquest dimarts passat a l’apartament de l’ara detingut amb una ordre de registre i, en preguntar-li si hi havia algú més a casa, aquest va dir que “només els meus amics morts“, segons la declaració jurada de l’FBI compartida per la CNN. Amb aquesta resposta, la policia dels Estats Units va poder comprovar que no només l’home acabava de confessar el crim sinó que també es mostrava tranquil amb la seva declaració. Els cranis estaven escampats per tota la casa, un d’ells amb un mocador al cap i un altre en el matalàs en el qual dormia. Els agents també van trobar medul·les espinals, fèmurs, ossos del maluc i una borsa de la Facultat de Medicina de Harvard.

No se l’acusa per tenir restes humanes a casa

Una de les parts més sorprenents d’aquest cas és que el detingut no ha estat acusat de delictes relacionats amb les parts del cos, però enfronta un càrrec federal de possessió d’una arma de foc sent una “persona prohibida” a causa de la seva condició de delinqüent convicte. I és que, ja el 2011 l’acusat es va declarar culpable de possessió d’un dispositiu destructiu no registrat, després que se li trobés un cordó detonador, dispositius d’ignició, fusibles cronometrats i altres materials que podrien usar-se per a assemblar “un dispositiu destructiu”.