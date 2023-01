Detingut Matteo Messina Denaro, el cap de la màfia més buscat a Itàlia

La policia italiana ha detingut aquest dilluns l’home més buscat d’Itàlia, el cap de la màfia siciliana, Matteo Messina Denaro, tal com recull Europa Press. Considerat com un dels últims grans líders de l’organització criminal Cosa Nostra, Messina Denaro ha estat arrestat als seus 60 anys, després de tres dècades fugit de la justícia, mentre es trobava en una clínica de Palerm on havia de començar un tractament contra un càncer.

Localitzat en una clínica on havia de rebre quimioteràpia

Messina, l’últim líder de la màfia siciliana Cosa Nostra, ha estat localitzat aquest dilluns en una clínica sanitària privada a la capital de Sicília on havia anat amb el nom fals d’Andrea Bonafede per rebre una sessió de quimioteràpia per un càncer de còlon. L’operació ha comptat amb la participació de 100 efectius de les forces de seguretat italianes i Messina no hauria oposat resistència a la detenció. Abans del seu ingrés en una presó de màxima seguretat, seguint els protocols, el mafiós ha sigut traslladat a una ubicació segura.

L’últim líder de Cosa Nostra

Messina és l’últim líder de la màfia siciliana Cosa Nostra i era considerat com el pròfug número u d’Itàlia perquè simbolitza les pràctiques d’una màfia que ha marcat algunes zones del país durant dècades. L’activitat delictiva del capo es remunta als anys 80, quan encara no tenia els 30 anys i ja havia estat condemnat a dues cadenes perpètues.

L’última sentència és per la seva relació amb els assassinats dels jutges Giovanni Falcone i Paolo Borsellino el 1992, quan les autoritats italianes lluitaven contra el crim organitzat. Tot i que la condemna indica que Messina no va tenir cap paper directe en l’execució dels atemptats que van matar els jutges, sí conclou que va oferir ajudar per vigilar els magistrats en el moment que el gran responsable dels atacs, Salvatore Riina, decidís efectuar les operacions.