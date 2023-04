La confiscació d’armes blanques creix un 16% en cinc anys 

Creix la ciberdelinqüència, augmenten les denúncies per agressions sexuals, es dispara el tràfic de marihuana i també s’incrementa la confiscació d’armes blanques a Catalunya. Així ho manifesten les xifres dels Mossos d’Esquadra que quantifiquen en un 16% l’augment en cinc anys de les intervencions d’armes blanques. Una dada que certifica el mateix conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, en una resposta a una pregunta parlamentària presentada aquesta setmana a la cambra catalana. Segons, aquest document, a què ha tingut accés El Món, Interior admet l’increment de la utilització d’aquesta mena d’armes en diferents fets delictius.

Unes xifres que han obligat a la posada en marxa del Pla Daga que, a més del control, preveu una acció coordinada de prevenció amb policies locals i seguretat privada, així com amb l’àmbit educatiu, professionals del transport públic i locals d’oci nocturn. De tota manera, tot i el repunt d’aquestes intervencions, Interior demana no treure les coses de mare, perquè al capdavall els delictes amb arma blanca representen un 0’3% del total de fets delictius detectats per la policia.

Imatge d’arxiu d’una patrulla dels Mossos d’Esquadra

Més control, més armes

El projecte de la policia es distribueix, segons la resposta parlamentària, en tres fronts: la seguretat ciutadana, investigació i policia administrativa. Bàsicament, el gruix de les mesures consisteix a organitzar dispositius per a la detecció i intervenció d’armes o objectes que puguin ser utilitzats per amenaçar o causar lesions a les persones. Una feina molt focalitzada en espais d’oci nocturn o en altres indrets on es poden concentrar moltes persones, com ara les revetlles, les nits de Cap d’Any i els botellots. En haver-hi més control, la confiscació d’armes augmenta.

Ho demostra el fet que durant el 2022 es van interposar 6.267 denúncies administratives per tinença d’armes. Una xifra que amb relació al 2019 ha augmentat un 80%. Ara bé, cal tenir present que aquestes dades estan directament relacionades amb l’activitat policial que es realitza, ja que com més dispositius i controls policials es fan més possibilitats hi ha d’intervenir aquest tipus d’armes i interposar les denúncies. També hi ha xifres més específiques, com la requisa de navalles, que els Mossos d’Esquadra quantifiquen en 3.284 l’any 2021 i en 2.848 l’any 2022. En canvi, l’augment de confiscacions d’altres tipus d’armes blanques fa augmentar la mitjana anual, que se situa en un 16% més en els darrers cinc anys.

Delictes amb armes blanques

Segons les dades aportades per Interior, durant l’any passat es van registrar un total de 1.823 d’il·lícits penals en què es va intervenir una arma blanca. Una xifra notablement superior a la de l’any 2019 (quan els indicadors de seguretat no estaven afectats per la pandèmia), quan aquest tipus de delictes van pujar un 44%.

Les tipologies delictives més habituals en què es detecten armes blanques són les amenaces (22%), les lesions (22%) i els maltractaments en l’àmbit de la llar (13%). En un grau més baix, apareixen en els robatoris amb violència (7%). Barcelona i la seva àrea metropolitana –regió metropolitana sud, nord i Barcelona ciutat– és on s’han concentrat més de la meitat (66%) dels fets relacionats amb aquest àmbit.