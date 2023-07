Nogueras insta el PSOE i Sumar a aturar Vox “també quan ens empresonen”

La cap de llista de Junts per Catalunya al Congrés espanyol, Míriam Nogueras, ha centrat l’acte de campanya d’aquest dimecres en la censura que Vox i PP estan aplicant al municipi valencià de Borriana, però ha volgut anar més enllà. Junts creu que aquesta “censura” és “molt greu” i lamenta que fa molt temps que batallen la ultradreta. Per això, la candidata del partit a les eleccions del 23-J ha demanat que “totes les forces democràtiques”, principalment el PSOE i Sumar, que “aturin” l’extrema dreta però “en tots els àmbits” i no només a Borriana. Així, els ha demanat que actuïn també quan “persegueixen l’independentisme i empresonen els seus dirigents”. “No s’hi val oposar-s’hi per capítols”, ha insistit la candidata.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, en roda de premsa a Barcelona / ACN – Nico Tomás

Carreguen contra ERC per “posar-se de perfil” en els pactes a les diputacions

Pel que fa a la pèrdua de la Diputació de Barcelona, Nogueras ha assegurat que ERC és responsable que l’independentisme hagi perdut “una part de les diputacions” perquè “s’han posat de perfil”. En declaracions a la premsa aquesta tarda el secretari general del partit, Jordi Turull, ha reconegut “discrepàncies” amb els socis d’Impulsem Penedès, el que podria acabar amb la governança del PSC un cop dinamitada l’aliança amb ERC i Tot per Terrassa. “Hi ha un punt de discrepància sobre les prioritats a la Diputació. Ens agradaria que anéssim a l’una, però hem anat en coalició i entenem que ells volen parlar amb els seus associats i, a partir d’aquí, veurem demà què succeeix“, ha explicat després del conclave de la formació per debatre sobre aquest assumpte.

Turull ha insistit en l’atenció als mitjans que Junts ho ha intentat “tot”, inclús oferir a Tot per Terrassa (TxT) la presidència de l’ens per arribar a un acord, però no han pogut oferir “risc zero” als possibles socis, el que podria acabar amb la Diputació en mans dels socialistes.