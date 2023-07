Riera carrega contra Simó pel nou decret sobre la llengua a l’escola

La CUP ha carregat contra la consellera d’Educació, Anna Simó, pel nou decret que ha presentat sobre la llengua a les aules. El diputat de la formació al Parlament, Carles Riera, lamenta que el Govern “s’aplani i s’adapti” a les sentències que “volen imposar la immersió” en lloc de “plantar cara” i considera que “descarrega sobre els centres la responsabilitat que cadascú faci el seu projecte lingüístic”. Així ho ha assegurat aquesta tarda en un acte de campanya per al 23-J des de Manresa, en el qual també ha volgut avisar que la nova normativa “multiplicarà per mil” la segregació lingüística. Per tal de fer front a aquesta fragmentació, des de la CUP reclamen una llei que garanteixi que totes les escoles tenen “el mateix projecte lingüístic”.

Aquesta ha estat la dura reacció dels anticapitalistes al nou decret que ha presentat Educació aquest dilluns després que la setmana passada el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obligués tres escoles a impartir una assignatura troncal en castellà, la famosa mesura del 25%. Per Simó, el pla plantejat avui pretén donar resposta a aquestes sentències del TSJC: “L’onada reaccionària de la ultradreta i de la dreta que ha assumit els seus postulats va avançant i allà on tenen capacitat de governar arraconen el català. Per això considerem indispensable rearticular un model de defensa de l’escola catalana“, explicava aquest matí la consellera. Ara bé, des de la CUP no ho veuen així, i consideren que en lloc de confrontar les sentències “que ataquen la immersió i volen imposar el bilingüisme” el nou decret les abraça i s’hi adapta.

Albert Botran, en un moment de l’entrevista a la seu de la CUP/Jordi Play

Crida a la mobilització social

En aquest mateix acte, el diputat cupaire ha fet una crida a la “forta mobilització social” per tal de defensar “aquest consens majoritari que és la immersió” i que garanteixi el català com a “única llengua vehicular” oferint a l’escola tots els recursos necessaris per fer-ho efectiu: “És la manera d’evitar la segregació escolar pel canvi de llengua”, insisteix.