El PSC s’envolta de personalitats de la cultura

El PSC ha celebrat un acte electoral amb el món de la cultura i ha comptat amb l’assistència de personalitats del sector com el cantautor Joan Manuel Serrat, l’actor Àlex Casanovas, l’actor i director de teatre Mario Gas, l’actriu Vicky Peña, i el director de La Cubana, Jordi Milan. Tanmateix, els socialistes han evitat impulsar un manifest de suport després de l’experiència que va viure l’alcaldable d’ERC per Barcelona, Ernest Maragall, durant la recent campanya de les municipals quan quatre noms van negar avalar el candidat. Entre els 160 assistents també hi havia els escriptors Javier Pérez Andújar i Jordi Coca, i els directors dels festivals Cruïlla, Jordi Herruela; Primavera Sound, Alberto Guijarro, i Grec, Francesc Casadesús.

Actors, escriptors, cineastes i altres persones vinculades amb el sector han participat en una trobada a la seu del PSC amb la presidenta del Congrés i cap de llista del PSC per Barcelona, Merixell Batet, el ministre de Cultura i número 3, Miquel Iceta, i el líder del PSC, Salvador Illa.

Iceta ha reclamat una “gran aliança per la cultura” per reconèixer el valor del sector, com França, i ha fet una crida a no retrocedir, després de la polèmica per obres censurades en municipis governats per PP i Vox.

L’actor i el director de teatre Mario Gas amb l’actriu Vicky Peña en un acte de cultura pel PSC. Foto ACN – Sílvia Jardí

Batet acusa el PP de “menystenir” la cultura

D’altra banda, Meritxell Batet ha acusat els populars de “menystenir” la cultura i ha denunciat que ara han fet un pas més: “l’estan lliurant a l’extrema dreta” que “avala la censura i la cancel·lació” prohibint obres de teatre, pel·lícules infantils i retirant el Cavall Fort de la Biblioteca de Borriana (Castelló). “Per ells la llengua és un instrument de confrontació”, ha sentenciat.

Illa ha estat l’encarregat de concloure l’acte i ha reivindicat la feina que ha fet Miquel Iceta al capdavant del Ministeri de Cultura i ha advertit que aquestes eleccions “són alguna cosa més”. “Hem vist una manca de respecte a la llibertat de creació, a la d’expressió, a la llibertat d’ús de les llengües… el problema és el PP” i ha remarcat que “el món de la cultura i Catalunya té a les seves mans frenar aquest camí forassenyat”.