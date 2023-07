Abascal amenaça amb un 155 de llarga durada si Catalunya intenta un nou embat

Santiago Abascal ha amenaçat aquest matí amb intervenir de “manera duradora” l’autonomia de Catalunya en cas que el poble català decidís intentar reviure l’espurna de l’octubre del 2017. Durant un esmorzar de campanya organitzat per Europa Press, el líder ultra s’ha mostrat “convençut” que un pacte entra la seva formació i el PP “farà tornar les tensions” a Catalunya i creu que, en un possible govern entre les dues formacions, “no passarà com quan hi havia Rajoy, en què es va acordar un 155 d’acudit”.

Vantant-se que tornaria a existir un clima de tensió als carrers de Catalunya si Feijóo i la seva formació ultra formen govern a la Moncloa, el líder d’extrema dreta ha etzibat que la “fórmula” perquè això no passi seria “abandonar l’herència dels nostres avis, entregar la unitat de la pàtria i, directament, rendir-nos”. I, com que la seva intenció no és fer això amb Catalunya, Abascal considera que la millor solució és “imposar la llei”: “Nosaltres no vacil·larem; el 2017 sembla que els advocats de l’Estat no havien vist al temari de les oposicions què passava quan hi havia un cop d’estat, i es va acordar un 155 que era un acudit”, afegeix.

El líder del PP, Santiago Abascal, durant la seva intervenció als esmorzars d’Europa Press aquest matí a Madrid / ACN

El líder ultra considera que es poden viure “situacions semblants o pitjors” a les que es van viure el 2017 arreu del territori català, i per això aposta per intervenir l’autonomia i controlar des de la Moncloa a Catalunya: “És absolutament necessari que hi hagi una intervenció sostinguda que s’allargui en el temps” -en referència a suspendre l’autonomia- i que tots “els ressorts” de l’Estat s’activin per “restaurar la concòrdia”.

Sense “concessions” als catalans

Durant la seva intervenció d’aquest dimarts al matí, Abascal també s’ha mostrat molt ferm amb la seva postura, i és que assegura que per “restaurar la concòrdia” a Catalunya “no es pot restaurar amb concessions al separatisme”.