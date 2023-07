Sorpresa de Mediaset. Paz Padilla i Anna Ferrer, la seva única filla, protagonitzaran un reality sobre la seva vida. Aquest projecte suposarà la tornada a la graella de la presentadora, a qui van fer fora de Sálvame de males maneres fins al punt d’haver d’enfrontar-s’hi en un judici per acomiadament improcedent. La cadena va perdre i la seva direcció va veure’s forçada a contractar-la una altra vegada i a buscar-li un altre espai… tenint en compte que no els compensa tenir-la sense fer res amb els diners que guanya.

Ara ja se sap quin serà el futur de l’andalusa, que aconsegueix treballar amb la filla a televisió per primera vegada. La gent que les segueix a Instagram sap que són ungla i carn, que es complementen i que formen un còctel explosiu que pot generar joc. Anna Ferrer, de pare català, mai no ha treballat en aquest mitjà de comunicació i generarà curiositat veure com s’hi desenvolupa.

Paz Padilla i Anna Ferrer tindran un programa de viatges | Europa Press

Què faran Paz Padilla i Anna Ferrer en aquest reality?

I què mostraran en aquest reality? Pel que ha explicat Mediaset, la idea és enviar-les a voltar pel món i acompanyar-les en un periple en què es trobaran amb espanyols i espanyoles repartides pel globus. El títol? Te falta un viaje. El que encara no s’ha confirmat és si aquest projecte s’emetrà a Telecinco o a Cuatro, espai més destinat a aquest tipus de programes. Paz Padilla és clarament un personatge de Telecinco, això sí, així que no estaria clar què faran.

Paz Padilla s’ha especialitzat recentment en difondre la importància de parlar públicament de la mort, un tema tabú que ha intentat trencar en el llibre i l’obra de teatre sobre la mort del seu marit; qui recordem que va ser víctima d’un tumor cerebral que el va matar en pocs mesos. Doncs bé, ara aprofitarà tot el background que ha après sobre el tema per analitzar com viuen la mort els ciutadans dels diferents països que visitin en aquest programa. A més a més, també s’analitzaran els diferents modes de vida.

Paz Padilla tindrà un reality de viatges amb la filla | Instagram

Amb tot, un projecte que retornarà Paz Padilla a televisió i que permetrà que tothom vegi com interactua amb la filla.