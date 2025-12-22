El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Anna Ferrer confessa per què mai no parla del pare públicament
  • CA
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
22/12/2025 16:31

Anna Ferrer és l’única filla de Paz Padilla i el seu primer marit, l’Albert, un empresari de Girona de qui es va separar el 2003. Ell mai no ha volgut saber res del món mediàtic, tal com ha reconegut la noia, qui es guanya la vida com a influencer i ha pogut fer-se un lloc entre les més seguides. Ara que ha fet un preguntes i respostes a Instagram, la noia ha respost una de les preguntes que més vegades li fan precisament sobre la relació amb el pare. Com és que mai no parla d’ell públicament? No tenen bona relació?

Et pot interessar

“Tinc sempre moltes preguntes així i espero que entengueu que m’encanta fer-vos partícips de la meva vida i en comparteixo una gran part amb vosaltres, però que també hi ha moltes coses que no explico perquè em fan mal, perquè no fan falta, perquè no vull…“, ha engegat. Més d’una vegada ha dit que no publica res amb ell perquè ell vol mantenir la seva intimitat, una història que ha aprofitat per recordar als seguidors que res no és tan real com sembla a les xarxes: “Tot el que veieu a Instagram només és una part (i normalment la part més maca) de les nostres vides i que n’hi ha una altra que no ensenyem. Per això no ens hem de comparar amb ningú que veiem a les xarxes socials perquè no sabem al 100% la seva realitat”.

La influencer passarà part del Nadal a Girona - Instagram
La influencer passarà part del Nadal a Girona | Instagram
Anna Ferrer confessa per què mai no parla del pare - Instagram
Anna Ferrer confessa per què mai no parla del pare | Instagram

Passarà part del Nadal a Girona amb ell, ha explicat, així que bona relació hi ha: “La nit del 31 la passem a Girona amb la meva família i amics i ens disfressem i fem jocs. M’encantaria explicar-vos la temàtica d’aquest any, però no l’entenc molt bé. Ja us ho explicaré”, ha dit l’Anna ben misteriosa. La seva infància no va ser la més comuna perquè els pares es van separar quan ella era petita i ara s’ha sincerat al respecte: “Jo sentia molt malament quan veia les meves amigues que tenien els dos pares junts o que vivien a prop perquè no era el meu cas i això em feia sentir malament“.

“Recordo que quan vaig créixer vaig començar a veure que a casa de les meves amigues, com a gairebé totes, les famílies també tenien els seus problemes. Diferents a vegades, els de la meva, però que també patien, només que de portes enfora no ho semblava. Allà em vaig adonar que no pots comparar-te amb ningú perquè mai no saps la seva realitat”, ha reflexionat en veu alta.

La filla de Paz Padilla dona detalls desconeguts de la seva infància - Instagram
La filla de Paz Padilla dona detalls desconeguts de la seva infància | Instagram

Anna Ferrer se sincera sobre el moment vital que travessa

Alguns dels seguidors s’han interessat sobre el moment personal que travessa ara que s’acaba de prometre amb el seu xicot. Ara mateix, després d’una època més complicada, diu que és “molt feliç”: “Després de l’any passat, al 2025 només li demanava que no faltés res a la taula i això s’ha complert així que, per això, estic molt feliç encara que hi ha hagut moments molt durs“.

L’Anna Ferrer ha compartit quins han estat alguns dels millors moments de l’any i això ha permès conèixer una mica més sobre ella: “A sobre han arribat moltes sorpreses que m’han omplert el cor… Obrir la Trompeta i veure’l ple de gent, obrir la botiga de Madrid, complir somnis professionals, ajuntar-me amb els meus amics de sempre, veure el Mario agenollat i aquest cap de setmana que passem a Menorca, explicar-li a la meva mare i a la meva gent… moments que no oblidaré mai”.

L’any vinent, l’Anna i el Mario es donaran el “sí, vull”. Aquest compromís, però, no fa que passin les festes junts i això pot sorprendre a molts. Com ho justifica? Sense embuts: “Continuarem sense passar el Nadal junts. Cadascú amb la seva família perquè és el que ens ve de gust i volem. La nit de Nadal sí que la passem junts”.

Anna Ferrer reconeix que ha tingut moments durs - Instagram
Anna Ferrer reconeix que ha tingut moments durs | Instagram
El seu promès no passarà tot el Nadal amb ella, sinó amb la seva família - Instagram
El seu promès no passarà tot el Nadal amb ella, sinó amb la seva família | Instagram

Un seguit de confessions que apropen l’Anna més persona als seguidors que només coneixen el que mostra com a influencer.

Paz Padilla

Més notícies
Notícia: La filla de Paz Padilla mostra les pitjors seqüeles de l&#8217;operació de nas
Comparteix
Anna Ferrer ha compartit fotografies molt explícites perquè les fans sàpiguen què passa realment quan et retoques la cara
Notícia: Paz Padilla i la filla gaudeixen d&#8217;Egipte a bord d&#8217;un creuer de luxe
Comparteix
La presentadora està gaudint d'un viatge increïble, tal com demostren les fotos que està publicant
Notícia: Paz Padilla i la filla tindran un ‘reality’ sobre la seva vida
Comparteix
Mediaset confia en la presentadora i Anna Ferrer per primera vegada en un programa de viatges
Notícia: La filla de Paz Padilla, premiada: tres empreses amb només 24 anys
Comparteix
La presentadora dona detalls dels negocis de la seva filla, a qui va tenir amb el català Albert Ferrer

Comparteix

Icona de pantalla completa