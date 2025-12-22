Anna Ferrer és l’única filla de Paz Padilla i el seu primer marit, l’Albert, un empresari de Girona de qui es va separar el 2003. Ell mai no ha volgut saber res del món mediàtic, tal com ha reconegut la noia, qui es guanya la vida com a influencer i ha pogut fer-se un lloc entre les més seguides. Ara que ha fet un preguntes i respostes a Instagram, la noia ha respost una de les preguntes que més vegades li fan precisament sobre la relació amb el pare. Com és que mai no parla d’ell públicament? No tenen bona relació?
“Tinc sempre moltes preguntes així i espero que entengueu que m’encanta fer-vos partícips de la meva vida i en comparteixo una gran part amb vosaltres, però que també hi ha moltes coses que no explico perquè em fan mal, perquè no fan falta, perquè no vull…“, ha engegat. Més d’una vegada ha dit que no publica res amb ell perquè ell vol mantenir la seva intimitat, una història que ha aprofitat per recordar als seguidors que res no és tan real com sembla a les xarxes: “Tot el que veieu a Instagram només és una part (i normalment la part més maca) de les nostres vides i que n’hi ha una altra que no ensenyem. Per això no ens hem de comparar amb ningú que veiem a les xarxes socials perquè no sabem al 100% la seva realitat”.
Passarà part del Nadal a Girona amb ell, ha explicat, així que bona relació hi ha: “La nit del 31 la passem a Girona amb la meva família i amics i ens disfressem i fem jocs. M’encantaria explicar-vos la temàtica d’aquest any, però no l’entenc molt bé. Ja us ho explicaré”, ha dit l’Anna ben misteriosa. La seva infància no va ser la més comuna perquè els pares es van separar quan ella era petita i ara s’ha sincerat al respecte: “Jo sentia molt malament quan veia les meves amigues que tenien els dos pares junts o que vivien a prop perquè no era el meu cas i això em feia sentir malament“.
“Recordo que quan vaig créixer vaig començar a veure que a casa de les meves amigues, com a gairebé totes, les famílies també tenien els seus problemes. Diferents a vegades, els de la meva, però que també patien, només que de portes enfora no ho semblava. Allà em vaig adonar que no pots comparar-te amb ningú perquè mai no saps la seva realitat”, ha reflexionat en veu alta.
Anna Ferrer se sincera sobre el moment vital que travessa
Alguns dels seguidors s’han interessat sobre el moment personal que travessa ara que s’acaba de prometre amb el seu xicot. Ara mateix, després d’una època més complicada, diu que és “molt feliç”: “Després de l’any passat, al 2025 només li demanava que no faltés res a la taula i això s’ha complert així que, per això, estic molt feliç encara que hi ha hagut moments molt durs“.
L’Anna Ferrer ha compartit quins han estat alguns dels millors moments de l’any i això ha permès conèixer una mica més sobre ella: “A sobre han arribat moltes sorpreses que m’han omplert el cor… Obrir la Trompeta i veure’l ple de gent, obrir la botiga de Madrid, complir somnis professionals, ajuntar-me amb els meus amics de sempre, veure el Mario agenollat i aquest cap de setmana que passem a Menorca, explicar-li a la meva mare i a la meva gent… moments que no oblidaré mai”.
L’any vinent, l’Anna i el Mario es donaran el “sí, vull”. Aquest compromís, però, no fa que passin les festes junts i això pot sorprendre a molts. Com ho justifica? Sense embuts: “Continuarem sense passar el Nadal junts. Cadascú amb la seva família perquè és el que ens ve de gust i volem. La nit de Nadal sí que la passem junts”.
Un seguit de confessions que apropen l’Anna més persona als seguidors que només coneixen el que mostra com a influencer.