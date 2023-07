María Patiño ha sorprès molt els teleespectadors de Telecinco i, més concretament, els de Socialité. Aquest és el programa de tafaneries que ha presentat els migdies de tots els caps de setmana des de fa més de sis anys, el primer que va donar-li l’oportunitat de posar-se al capdavant d’un espai en solitari. Doncs bé, acaba d’anunciar que ho deixa. Ha estat al final de l’emissió quan, per sorpresa, s’acomiadava de l’audiència amb un missatge que pocs esperaven: “Cuideu-me, socialiteros, els meus nens. A partir d’ara vindrà la meva companya Núria Marín. Gràcies, gràcies i gràcies per estar. Ja està, que marxo“, ha dit sense voler fer-ne un gra massa.

D’aquesta manera es confirma la confiança de la cadena en Núria Marín, la catalana que ha aconseguit fer-s’hi un lloc. Cada vegada té més pes i més seguidors, els que poden augmentar ara que es quedarà amb el lloc de María Patiño. És cert que fa anys que treballa en el programa com a substituta, un paper que últimament interpretava amb molta més freqüència.

María Patiño abandona Socialité | Telecinco

Què farà ara María Patiño i per què deixa Socialité?

María Patiño no ha donat cap explicació de la seva marxar durant el programa, però sí que ha escrit un tuit que fa pensar que no es troba en un bon moment i troba que necessita deixar-ho tot enrere. I per què ho diem això? En haver compartit el següent missatge: “Ha arribat el moment de desconnectar. Ens veiem aquest setembre. No és un adeu, és la necessitat vital de dir fins aviat“. La periodista gallega comença -i necessita- vacances, un estiu en el qual podria tenir una sorpresa.

I és que cal recordar que ella és una de les col·laboradores de Sálvame que han signat el contracte amb Netflix. Encara no se sap quan comencen les gravacions a Miami, però sí que ella hi participarà. Se suposa que ara els deixaran com a mínim un mes per descansar, però després tocarà viatjar fins allà per gravar un programa especial amb el qual la plataforma vol veure si realment aconsegueixen audiència gràcies als programes del cor.

Ha llegado el momento de desconectar. Nos vemos en septiembre. No es un adiós es la necesidad vital de decir hasta luego. pic.twitter.com/XO9Wxaccur — Maria patiño (@maria_patino) July 16, 2023

El GIF amb què acompanya el seu tuit deixa clar que necessita apagar l’interruptor, desaparèixer de la primera línia mediàtica per tornar-hi al setembre amb les piles carregades.