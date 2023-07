Abascal amenaza con un 155 de larga duración si Cataluña intenta un nuevo embate

Santiago Abascal ha amenazado esta mañana con intervenir de «manera duradera» la autonomía de Cataluña en caso de que el pueblo catalán decidiera intentar revivir la chispa de octubre del 2017. Durante un almuerzo de campaña organizado por Europa Press , el líder ultra se ha mostrado «convencido» que un pacto entra su formación y el PP «hará volver las tensiones» en Cataluña y cree que, en un posible gobierno entre las dos formaciones, «no pasará como cuando había Rajoy, en que se acordó un 155 de chiste».

Reafirmándose que volvería a existir un clima de tensión en las calles de Cataluña si Feijóo y la suya formación ultra forman gobierno a la Moncloa, el líder de extrema derecha ha espetado que la «fórmula» porque esto no pase sería «abandonar la herencia de nuestros abuelos, entregar la unidad de la patria y, directamente, rendirnos». Y, como que su intención no es hacer esto con Cataluña, Abascal considera que la mejor solución es «imponer la ley»: «Nosotros no vacilaremos; el 2017 parece que los abogados del Estado no habían visto al temario de las oposiciones sobre que pasaba cuando había un golpe de estado, y se acordó un 155 que era un chiste», añade.

El líder del PP, Santiago Abascal, durante su intervención a los almuerzos de Europa Press esta mañana a Madrid / ACN

El líder ultra considera que se pueden vivir «situaciones parecidas o peores» a las que se vivieron el 2017 en todo el territorio catalán, y por eso apuesta para intervenir la autonomía y controlar desde la Moncloa en Cataluña: «Es absolutamente necesario que haya una intervención sostenida que se alargue en el tiempo» -en referencia a suspender la autonomía- y que todos «los resortes» del Estado se activen para «restaurar la concordia».

Sin «concesiones» a los catalanes

Durante su intervención de este martes por la mañana, Abascal también se ha mostrado muy firme con su postura, y es que asegura que para «restaurar la concordia» en Cataluña «no se puede restaurar con concesiones al separatismo».