Antich acusa el TSJC de atacar la «convivencia» con «su activismo»

La estocada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al sistema lingüístico catalán ha causado una retahíla de reacciones durante este martes. Después de la reacción de la consejera de Educación, Anna Simó, ante las tres sentencias del órgano judicial que obligan a ciertos grupos de tres centros educativos a impartir una asignatura troncal, que no sea de lenguas, en castellano, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, también se ha sumado a las críticas a las resoluciones.

A través de una publicación a su cuenta de Twitter, Antich denuncia que el TSJC ha declarado «su activismo contra la convivencia» con estas sentencias sobre la inmersión lingüística. El presidente de la entidad cultural catalana considera que la única manera para poder aplicar en las escuelas catalanas este sistema que obligan desde el Superior sería que hubiera la opción de dos regímenes lingüísticos diferentes de los centros educativos, una realidad, pero, que no existe en Cataluña porque solo hay un único modelo. «El TSJC declara su activismo contra la convivencia: No los interesa el aprendizaje. No los interesan las lenguas. No los interesa la cohesión», espeta Antich.

En respuesta a la resolución del TSJC, el presidente de Òmnium cree que el mejor que se puede hacer para defender el catalán a las aulas es fortalecer el poder político, institucional y social. Haciendo esto, Antich considera que se podrá «defender el derecho de todo el mundo en la escuela en catalán».

Entrar en campaña

En este sentido, este mismo martes, la responsable de la cartera de Educación ha lamentado que el TSJC haya «entrado en campaña» con estas sentencias a falta de poco menos de una semana porque se celebren las elecciones españolas de este domingo. Simó cree que el tribunal ha entrado en campaña dos veces con este tema, la primera vez la semana pasada cuando filtró el contenido de las sentencias a la prensa, y hoy haciendo pública la resolución definitiva. La consejera considera que el órgano judicial «se ha excedido» de sus funciones actuando de este modo.