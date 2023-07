Elena compra càmeres unipersonals per reforçar les sancions per la llei mordassa

Finalment, el Departament d’Interior ha aprovat posar el bou davant del carro i començar a aplicar, més de mig any després, alguna de les conclusions més representatives de la Comissió sobre el Model Policial del Parlament que va enllestir els treballs el passat mes de desembre. De moment, a l’espera de trobar un relleu per als projectils més durs de foam, Interior ha començat la licitació de 800 càmeres unipersonals per enregistrar les actuacions de la policia. Curiosament, la memòria justificativa d’aquesta compra, a la qual ha tingut accés El Món, subratlla que aquestes càmeres, a més de fets delictius, serviran per detectar “la comissió d’infraccions administratives greus o molt greus”. És a dir, per reforçar les sancions en aplicació de la llei mordassa, de la qual el Govern, paradoxalment, es vanta de reduir-ne els efectes. També serviran per proveir els escopeters de les unitats d’ordre públic i als agents armats amb pistoles elèctriques.

Segons la licitació, la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior ha pressupostat 1.097.470,00 euros, IVA inclòs, per a la compra del Sistema de Dispositius Personals de Gravació (DPG) per als Mossos d’Esquadra. Un preu que ha d’incloure 800 càmeres unipersonals, el programari de gestió (allotjat en servidors externs a la Direcció General de la Policia – DGP) i un servei de manteniment informàtic. En aquesta línia, els Mossos també tenen present que aquestes càmeres són obligatòries per a l’ús de les pistoles elèctriques. De fet, no són les primeres càmeres que compra la policia catalana, que ja en té 184 comprades entre el 2018 i el 2022, però alguns models estan fora de mercat o descatalogats i sense servei tècnic. Ara com ara, només hi ha 45 càmeres a ple rendiment. Els Mossos han fet mans i mànigues per trobar pressupost i material per adquirir-les.

Disseny de l’arquitectura de l’ús de les càmeres unipersonals dels Mossos/Quico Sallés

800 aparells per a 6.000 usuaris

El pla de prescripcions tècniques detalla com es gestionarà la quantitat d’informació que acumularan aquests dispositius. En aquest sentit, cal subratllar que els 800 dispositius unipersonals de gravació tindran capacitat per enregistrar el que puguin fer 6.000 usuaris. A més, tot i que les dades i imatges recollides vagin a un servidor extern per ser emmagatzemades, Interior exigeix als proveïdors que “l’operativitat del sistema no s’ha de veure afectada en cas de superar la quota d’emmagatzematge contractada”. Per altra banda, el contracte també inclou que les càmeres puguin retransmetre en directe a través de la tecnologia 3G/LTE sense necessitat de tenir un dispositiu addicional.

Per altra banda, l’Intendent Josep Saumell, cap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat, és a dir, el cap de compres dels Mossos d’Esquadra, també exigeix en el plec tècnic que les càmeres puguin reconèixer matrícules o fer reconeixements de persones amb diferents patrons de densitat de llum i píxels amb què gravi el dispositiu. Així mateix, la memòria justificativa de la compra ressalta que hi ha un “increment exponencial d’incidències en els últims mesos i la manca d’estoc suficient per donar-hi resposta”. Una situació que “suposa una problemàtica a solucionar de forma urgent”.

La memòria també destaca que amb la compra es podran armar més policies amb pistoles elèctriques (Dispositius Conductors d’Energia, en l’argot policial). Un objectiu prioritari del departament de Joan Ignasi Elena, perquè les qualifica “d’eina molt valuosa per tal de donar una resposta adequada a determinades actuacions policials”. El document també preveu que les càmeres puguin utilitzar-se en altres serveis. En especial, per “dotar de més dispositius les unitats d’ordre públic per a l’ús de les llançadores i donar, d’aquesta forma, cobertura al requeriment parlamentari de traçabilitat en l’ús d’aquest recurs en actuacions d’ordre públic”. Un sistema que el mateix Saumell no acaba de veure clar. I “ampliar funcionalitats, principalment, incorporant la retransmissió en directe del vídeo i posicionament GPS dels dispositius”.