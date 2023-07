Interior s’agafa amb molta calma els canvis als Mossos ordenats pel Parlament

El passat mes de desembre, la comissió d’estudi sobre el model policial a Catalunya aprovava les seves conclusions després d’un any de feina al Parlament. Set mesos després, el departament no ha incorporat cap mesura concreta de les ordenades per la cambra catalana. Només s’ha fet, i gairebé sis mesos després, el nou Decret d’Estructura del Cos, que ja s’estava redactant molt abans d’iniciar-se els treballs parlamentaris i que, ni per part de la Prefectura ni per part d’Interior s’ha detallat quins canvis han suposat.

La comissió sobre el model policial del Parlament, en una de les sessions de treball /Quico Sallés

En tot cas, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, en una resposta parlamentària del passat 14 de juny, a la qual ha tingut accés El Món, admet que encara no s’ha “implementat” cap mesura concreta. En aquest sentit, ressalta, en resposta a les preguntes de la CUP, que “s’han constituït grups de treball per implementar les conclusions”. Els Mossos d’Esquadra s’agafen amb força calma els canvis aprovats pel Parlament perquè ara com ara encara estudien les seves conclusions i quina és la millor fórmula per abordar-les i posar-les en marxa. Això sí, no s’estan de lloar la tasca parlamentària, que qualifiquen “d’acurada revisió del model de seguretat pública”.

Els Mossos d’Esquadra també hi han participat

En la resposta parlamentària, Elena ressalta la participació de la policia de la Generalitat en l’estudi del model policial portat a terme per la cambra catalana. Així, destaca que ha tingut com a “objectiu definir i orientar l’actuació del Govern” en l’àmbit de la seguretat pública. Ara bé, el conseller insisteix i remarca en la col·laboració institucional del departament i la Prefectura dels Mossos en la feina de la comissió. En aquest sentit, esmenta les “compareixences de persones i institucions cabdals en la protecció i garantia de drets humans i en la gestió de la seguretat pública, un important nombre de les quals ha estat a càrrec d’autoritats del Departament d’Interior i de comandaments de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME) al capdavant de les àrees més rellevants de l’estructura policial”.

En aquest context, especifica un “clar compromís de treballar per continuar millorant la seguretat pública i de seguir treballant d’acord amb la realitat social de Catalunya”. D’aquí que s’apunti com un primer efecte, sense cap més concreció, o com “un primer pas en la implementació de les conclusions aprovades en el si de la comissió”, l’aprovació i publicació d’un nou decret d’estructura de la Direcció General de la Policia. Un instrument que defineix com a “peça cabdal de l’organització del servei policial i del tot necessari per adequar el cos policial als objectius de seguretat per als anys vinents”.

Grups de treball per estudiar com apliquen les instruccions del Parlament

La mateixa resposta indica, però, que el més calent és a l’aigüera perquè la policia encara s’està pensant com aplicar les instruccions del Parlament. En aquest sentit, assegura que s’han constituït “grups de treball per implementar les conclusions de la Comissió d’Estudi del Model Policial en els diferents àmbits d’actuació que han estat objecte del treball parlamentari”. Ara bé, ni especifica ni concreta cap d’aquests grups, ni quina temàtica abasten, ni qui els integra ni l’estat i l’evolució d’aquests estudis.

En tot cas, el conseller conclou que els Mossos d’Esquadra, “com a policia ordinària i integral, continuarà treballant d’acord amb els principis que informen el sistema de seguretat pública de Catalunya per augmentar l’eficàcia i eficiència en l’exercici de les funcions que legalment té assignades”. Això sí, no diuen de quina manera ni amb quines fórmules noves o adaptades al que ha decidit el Parlament ho faran.