A presó l’home que es va atrinxerar i va disparar un veí i dos mossos a Les Llosses

La jutgessa Pilar Lao, titular del Jutjat únic d’Instrucció de Ripoll, ha decidit enviar a la presó de Figueres l’home que es va atrinxerar en una masia de Les Llosses (Ripollès) i va disparar contra un veí i dos mossos. En Mustapha A. està acusat de tres homicidis en grau de temptativa per haver disparat contra el propietari de la finca on s’estava i contra els dos agents del Grup Especial d’Intervenció (GEI) el passat dimarts.

La interlocutòria, a la qual ha tingut accés El Món, considera que dels atestats policials i la declaració dels testimonis són prou concloents per dictar l’empresonament, tot i que la jutgessa havia sospesat una mesura com ara ordre d’allunyament pel tipus d’arma que portava. La intencionalitat de l’acusat, que va disparar a boca de canó al propietari de la finca, ha estat decisiva. De fet, i segons fonts de la investigació, el propietari va rebre fins a 67 impactes dels perdigons.

Jutjat de Ripoll on el detingut ha prestat declaració abans d’ingressar a presó / Quico Sallés

Les declaracions dels agents, tant els ferits com els que van participar de l’assalt, han confirmat la versió exposada en la querella que van interposar a través del sindicat USPAC, a càrrec del lletrat José Antonio Bitos. El ministeri fiscal i de l’advocat del civil ferit també han demanat la presó provisional. L’acusat, en la seva intervenció, ha al·legat que el ferit era ell i que no és un “magribí armat”, sinó un “magribí” que fa molts anys que viu a Catalunya i que l’escopeta era de “fira”. En tot cas, la instructora considera que a la vista dels atestats i de les declaracions, hi ha prou motius per decretar la presó comunicada, però sense fiança. De fet, entén que hi ha risc de reiteració delictiva. Aquesta tarda ingressarà a la presó de Figueres i ja se li ha obert una peça de situació personal.