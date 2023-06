L’actual conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha protagonitzat a primera hora d’aquest matí una conferència esmorzar al Fòrum Europa Tribuna Catalunya, a l’Hotel Palace. Un ritual dins l’agenda de la política catalana on el conseller ha aprofitat per fer balanç de la gestió i exposar la seva perspectiva de la conselleria. La curiositat ha estat que tres exconsellers d’Interior, tots d’altres colors polítics perquè és la primera vegada que ERC té aquest departament, s’han assegut a la taula presidencial de la sala gran de l’Hotel. Ramon Espadaler, Miquel Buch i Quim Forn han compartit taula i han parat l’orella a les explicacions d’Elena. De fet, només faltaven dos consellers dels darrers 13 anys, Jordi Jané i Miquel Sàmper.

Però no només d’exconsellers estava formada la seva companyia. Elena també ha tingut altres noms de la política entre el seu auditori. De fet, gairebé mig Govern s’ha assegut al seu costat, especialment els consellers que no tenen el carnet d’ERC. Així, hi havia la consellera de Justícia Gemma Ubasart, la de Presidència, Laura Vilagrà, el d’Universitats i Recerca, Quim Nadal, o la d’Economia, Natàlia Mas. A la dreta del conseller d’Interior, també s’hi comptava el president d’ERC, Oriol Junqueras, que aquest vespre té un Consell Nacional de la formació que ha d’aprovar els canvis a la cúpula del partit i aprovar les llistes al Congrés i al Senat per les eleccions del 23 de juliol. També s’hi han detectat dues absències interessants, el cap dels Agents Rurals, Marc Costa i la directora general d’Administració de la Seguretat, Sònia Andolz. Segons fonts d’Interior, tenien altres coses d’agenda previstes i, com que l’aforament era limitat, no han volgut pressionar-los per la seva assistència.

Joan Delort, Pere Ferrer, Toni Bolaño i Miquel Sellarés, a la conferència del conseller Elena/QS

Una llista interessant de convidats

Entre el públic, i a la mateixa taula de Junqueras, s’hi ha assegut Jordi Sànchez, exsecretari general de Junts per Catalunya; el cap de files d’ERC a Barcelona, Ernest Maragall, i l’expresident del Parlament Ernest Benach. A l’auditori, l’etern exdiputat d’ICV-EUiA d’Interior, Jaume Bosch; l’històric gurú de la seguretat i la defensa de Catalunya, Miquel Sellarés; el cap dels Mossos d’Esquadra, el comissari Eduard Sallent; la secretària general d’Interior, Tamara García; el director general de la Policia, Pere Ferrer; i el director general de Prevenció i Extinció d’Incendis, Joan Delort. En canvi, dels directors generals hi havia dues absències força destacades, la directora de l’Administració de la Seguretat, Sònia Andolz, i del director del Cos d’Agents Rurals, Marc Costa.

A la sala gran de l’Hotel també s’hi comptaven Vicenç Pedret, un ex-crític d’Unió Democràtica integrat com a conseller personal de Junqueras i president del Patronat de la Muntanya de Montserrat, o Benet Maimí, exdiputat d’Unió, i ara a Foment del Treball. També hi era Josep Ginesta, secretari general de Pimec, la directora del 112, Irene Fornos; la secretària general d’Igualtat i Feminismes, Georgina Oliva; la diputada d’ERC portaveu d’Interior, Montserrat Fornells, i la diputada republicana al Congrés Pilar Vallugera.