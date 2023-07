Aquest dijous és el dia límit per poder votar per correu

Dijous és el dia límit marcat en el calendari per poder votar per correu, una modalitat de vot que ha agafat molta força aquestes eleccions espanyoles que se celebraran el pròxim diumenge i que ha causat alguns mals de cap entre els electors i les empreses encarregades de recollir totes aquestes paperetes. Després d’uns dies de força polseguera al voltant d’aquest tema, Correus s’ha compromès a fer arribar tota la documentació electoral a les persones que l’han sol·licitat aquest dimarts.

A través d’un comunicat, l’empresa ha explicat que ahir, dilluns 17 de juliol, van recollir a les oficines més de 50.000 documentacions electorals que estaven pendents de recollir. Així doncs, després de recaptar tots els que faltaven, des de l’empresa creuen que podran fer arribar totes les paperetes a les urnes. Un cop hagin rebut tots els vots per correu aquest dijous, l’empresa s’encarregarà de fer-los arribar a les meses electorals. Per tal de poder abarcar tot el volum que s’ha registrat en aquests comicis, des de Correus han preparat un desplegament logístic de 14.000 professionals, entre personal de repartiment, oficines i centres de tractament. Des de l’empresa de missatgeria també han remarcat en aquest comunicat que posaran a disposició tots els vehicles necessaris per poder-ho fer efectiu.

Imatge de la façana de l’oficina de Correus de Gran de Gràcia, a Barcelona, excepcionalment oberta aquest dissabte / ACN

El funcionament de la jornada electoral

Durant el dia de les eleccions hi haurà tres equips operatius que actuaran en diferents moments de la jornada. Primer de tot, segons apunta Correus, hi haurà una primera tongada de personal que s’encarregarà d’entregar tots els vots en custòdia a les 60.314 meses tan bon punt obrin els col·legis electorals. Un cop s’hagi fet la primera entrega, hi haurà un segon grup de treballadors que s’encarregarà de fer arribar a les meses tots aquells vots per correu que s’hagin rebut a última hora, és a dir, el mateix diumenge. Finalment, i per tancar la jornada, un tercer equip de personal recollirà el que es coneix com a ‘tercer sobre’ amb el resultat de l’escrutini de totes les meses electorals dels més de 22.000 col·legis repartits per Espanya.