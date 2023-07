La CUP creu que el preu d’ERC “fa retrocedir el país als temps de CiU”

Les declaracions d’ahir al vespre de Pere Aragonès en les quals marcava un “preu” per a una possible investidura de Pedro Sánchez continuen aixecant cua. Després dels retrets que va propiciar el secretari general de Junts, Jordi Turull, sobre les condicions dels republicans, aquest dijous els cupaires també s’hi han afegit. Des de la CUP consideren que el “preu” marcat per Aragonès “fa retrocedir el país als temps de Convergència i Unió (CiU)”. El principal lament del cap de llista dels anticapitalistes per Barcelona, Albert Botran, és que en cap moment s’aposti obertament per l’autodeterminació en aquestes condicions d’investidura. “El nostre país va canviar el 2017, va tastar la llibertat i aquest és el llindar a partir del qual s’ha de construir”, referma Botran.

En una entrevista que ha concedit aquest matí a l’agència EFE, Botran també ha criticat els termes que van fer servir els republicans per parlar sobre la possibilitat d’investir Sánchez. Des de la CUP consideren que “posar preu” per revalidar un govern de coalició entre socialistes i Sumar és desvirtuar el que realment comporta una investidura: “No estem parlant d’una transacció comercial, sinó de fer valdre uns drets polítics”, etziba.

Els anticapitalistes continuen marcant una línia vermella molt clara per parlar d’investidures: un referèndum d’autodeterminació. És per aquest motiu que consideren que conformar-se amb “continuar unes negociacions” en les quals “ni tan sols s’ha permès parlar d’aquesta qüestió” és un clar retrocés de posicions. En aquest sentit, des de la CUP també han criticat la manera com han fet servir des de Junts el referèndum, plantejant-lo com una eina de bloqueig d’investidures. “Posar les urnes no és un crim, no volem bloquejar res sinó desbloquejar la sobirania del nostre país”, assegura la cap de llista per Girona, Mireia Vehí.

El cap de llista de la CUP a Barcelona el 23-J, Albert Botran, i la candidata dels anticapitalistes a Girona, Mireia Vehí, en una roda de premsa a la seu de l’agència EFE / ACN

El Procés segueix viu

Vehí afirma també que és un error per part de la Moncloa no contemplar un referèndum per decidir el futur de Catalunya, ja que considera que el Procés continua viu: “Han diagnosticat 85 vegades la mort del procés i aquest poble fa segles que hi ha un conflicte nacional. Ens preguntem si el PSOE i Sumar estan disposats a regalar el país a l’extrema dreta abans que posar les urnes”, sentencia.