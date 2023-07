Illa reclama els vots independentistes a canvi de res: “Està en joc la convivència”

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha rebutjat fer valoracions sobre les exigències que han fet els partits independentistes de cara a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez després del 23-J i ha exigit els seus vots a canvi de res. “Ara no és això, està en joc la convivència”, ha dit Illa. Els últims dies, ERC, Junts i la CUP ha concretat el “preu” que posaran als seus vots, però Illa s’ha negat a negociar i ha deixat qualsevol pacte per a després de la investidura. “La resta, ja ho enraonarem”, ha assegurat. Els socialistes encara confien en una “remuntada” i Illa ha augurat que molta gent es quedarà “amb un pam de nas” la nit de diumenge.

Fins ara, les enquestes donen una àmplia victòria de PP i Vox i la gran incògnita és si arribaran a la majoria absoluta, però en els últims dies diverses veus del PSOE s’han aventurat a pronosticar un gir d’última hora. “No es pot llançar cap vot”, ha insistit Illa, que ha demanat “mobilitzar-se per a frenar l’embolic, la baralla, la confrontació i el retrocés”. El líder socialista no ha volgut respondre a les condicions plantejades per Pere Aragonès, que aquest dijous va reclamar reobrir la taula de diàleg, el traspàs de Rodalies i la fi del dèficit fiscal a canvi de votar Pedro Sánchez.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, al Congrés / Europa Press

La número 3 del PSC per Barcelona, Raquel Sánchez, ha exigit a Aragonès que no posi “línies vermelles” per la investidura de Sánchez. “No és el moment de posar línies vermelles”, ha assegurat en un altre electoral a l’Hospitalet del Llobregat. “Això ens situa en moment passats, a pantalles passades que per descomptat a Catalunya, especialment, li han sortit molt cares”. Curiosament, la candidata de Junts, Míriam Nogueras, també ha fet servir l’expressió “pantalles passades” quan s’ha referit a les peticions d’ERC. Sánchez ha defensat que el PSOE aposta per avançar en el diàleg i les inversions a Catalunya, tot i que no ha concretat quina és la proposta dels socialistes més enllà de l’eterna promesa del nou sistema de finançament autonòmic.

El PP acusa ERC de “xantatge”

El cap de llista del PP per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha acusat ERC de fer “xantatge” al PSC per posar condicions a la investidura de Sánchez. El dirigent popular ha assegurat que Pedro Sánchez “està disposat a oferir tot el que calgui per mantenir els seus suports parlamentaris” i ha acusat el president espanyol “d’alimentar Vox i que sembli més gran del que és” en realitat. “Tot el dia parla de Santiago Abascal i sembla que somiï en ell”, ha dit en un acte al barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).