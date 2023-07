Turull rebutja el preu d’ERC: “No he anat a presó per traspassar Rodalies”

Aquesta tarda, Pere Aragonès ha marcat un “preu” per a investir Pedro Sánchez després de les eleccions espanyoles d’aquest diumenge. Unes declaracions que han tingut una resposta ràpida i contundent per part del secretari general de Junts, Jordi Turull: “No he anat tres anys i mig a la presó per a traspassar Rodalies i millorar el finançament. No hi ha gent a l’exili per aquest front comú”, etziba amb força. Aquesta ha estat la primera resposta a la proposta del president de la Generalitat, però no l’única. La candidata de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, critica que “el preu” dels republicans sigui “continuar fent autonomisme”.

En l’acte d’aquesta tarda que han celebrat des de Banyoles, i aprofitant les declaracions prèvies d’Aragonès, Nogueras clama a “passar d’una ERC forta, que no ha servit de res, a una Catalunya forta”. Així ho ha dit la candidata juntaire intentant apel·lar a les bases republicanes, demanant-los-hi que els tornin a fer confiança com a partit. Una picabaralla entre republicans i juntaires per recol·lectar el major nombre de vots independentistes aquest 23-J: “No els demano que deixin de militar en la seva ideologia o partit. Demano que posem sentit d’estat”, afirma.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, en un acte de campanya a Banyoles / ACN

Puigdemont contra l’abstenció

En el que ha sigut l’últim acte a la demarcació de Girona, el president a l’exili, Carles Puigdemont, ha intervingut telemàticament. Una intervenció que ha volgut centrar a carregar contra l’onada abstencionista que ha agafat força per aquests comicis. “Sabem què faria feliç l’Estat espanyol: que fracassem”, adverteix Puigdemont, assegurant que l’única manera de defensar l’independentisme aquests comicis del 23 de juliol és “omplir les urnes”. El president exiliat també ha volgut apel·lar al vot de Junts a Girona per tal de mantenir la força independentista en aquesta zona del territori català: “JxCat és l’únic que pot impedir que Girona s’assembli al mapa d’una província espanyola qualsevol”, conclou.