Turull rechaza el precio de ERC: «No he ido a prisión para traspasar Cercanías»

Esta tarde, Pere Aragonès ha marcado uno «precio» para investir Pedro Sánchez después de las elecciones españolas de este domingo. Unas declaraciones que han tenido una respuesta rápida y contundente por parte del secretario general de Juntos, Jordi Turull: «No he ido tres años y medio en la prisión para traspasar Rodalies y mejorar la financiación. No hay gente al exilio por este frente común», espeta con fuerza. Esta ha sido la primera respuesta a la propuesta del presidente de la Generalitat, pero no la única. La candidata de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, critica que «el precio» de los republicanos sea «continuar haciendo autonomismo».

En el acto de esta tarde que han celebrado desde Banyoles, y aprovechando las declaraciones previas de Aragonés, Nogueras clama a «pasar de una ERC fuerte, que no ha servido de nada, en una Cataluña fuerte». Así lo ha dicho la candidata juntaire intentando apelar en las bases republicanas, pidiéndolos que los vuelvan a hacer confianza como partido. Un rifirrafe entre republicanos y juntaires para recolectar el mayor número de votos independentistas este 23-J: «No les pido que dejen de militar en su ideología o partido. Pido que pongamos sentido de estado», afirma.

La candidata de Juntos, Míriam Nogueras, en un acto de campaña en Banyoles / ACN

Puigdemont contra la abstención

En el que ha sido el último acto a la demarcación de Girona, el presidente al exilio, Carles Puigdemont, ha intervenido telemáticamente. Una intervención que ha querido centrar a cargar contra la oleada abstencionista que ha cogido bastante fuerza para estos comicios. «Sabemos qué haría feliz el Estado español: que fracasamos», advierte Puigdemont, asegurando que la única manera de defender el independentismo estos comicios del 23 de julio es «llenar las urnas». El presidente exiliado también ha querido apelar al voto de Juntos a Girona para mantener la bastante independentista en esta zona del territorio catalán: «JxCat es el único que puede impedir que Girona se asemeje al mapa de una provincia española cualquier», concluye.