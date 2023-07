Arresten un botiguer que venia cocaïna i cobrava amb targeta de crèdit

No només de pa i queviures viu un botiguer. Bé que ho sabien els dos arrestats pels Mossos d’Esquadra a Girona per traficar amb drogues en una botiga d’alimentació. Un negoci que la policia va desmantellar després de dues pistes que clients i proveïdors anaven deixant pel carrer i als comptes corrents. L’operativa era senzilla, rere el taulell, i entre lleixes plenes de llaunes i brioixeria industrial, els botiguers tenien una motxilla amb llaunes i ampolles de refresc modificades on hi guardaven la droga i els tiquets dels comprovants dels pagaments amb targeta de crèdit dels consumidors a qui proveïen de cocaïna i haixix.

En una entrada i escorcoll de l’establiment, els Mossos d’Esquadra hi van trobar fins a 46 embolcalls de cocaïna d’aproximadament de mig gram cadascun, de 195 grams d’haixix i 1015 € en efectiu. Els investigadors calculen que el valor d’aquesta droga en el mercat il·lícit ronda al voltant d’uns 5.000 €. Els detinguts, de 33 i 39 anys, amb antecedents han passat avui a disposició davant del jutjat en funcions de guàrdia de Girona amb l’acusació d’un delicte contra la salut pública. La gràcia del negoci és que, dissimuladament, anar a comprar un pot de sal o una bossa de Doritos, també el client es podia firar d’una mica de cocaïna. I, a més, acceptaven targetes.

Les llaunes i ampolles buides de drogues/Mossos

Embolcalls al carrer

Segons els Mossos, el cas es va destapar per unes queixes veïnals sobre la botiga, molt concorreguda. Dimarts d’aquesta setmana, cap a les tres de la tarda, els agents van treure el cap pel carrer de la botiga i quina va ser la sorpresa que van detectar restes de possibles embolcalls a la via pública, presumptament de cocaïna, a tocar de l’establiment. Els Mossos van entrar a la botiga, i el botiguer es va posar en guàrdia, molt nerviós. Tan neguitós que va intentar amb el peu amagar una motxilla, però amb tan poca traça, que va despertar més sospites. La motxilla no era pas una bossa de transport qualsevol, sinó que a l’interior hi havia tres llaunes de refresc i una ampolla de plàstic de beguda modificades. Les havien convertides, amb habilitat de Bricoheroes, en compartiments estancs.

Les llaunes contenien paperines de cocaïna a l’interior i l’ampolla rebuts de pagaments de l’activitat il·legal fets amb targeta de crèdit. De fet, portaven un control dels pagaments diferenciats dels efectuats a la botiga per saber d’on procedien. També, sota el taulell, els mossos van trobar una peça d’haixix. Els policies van arrestar l’arrendatari de la botiga i el seu depenent. La mateixa tarda, i amb ordre judicial, es va fer una entrada i perquisició en el comerç per part de la Unitat d’Investigació de Girona i la Unitat Canina i es va localitzar més haixix amagat a la cambra frigorífica, paperines de cocaïna i una llauna de tomàquet també modificada. Al capdavall, qui sospitaria d’una llauna de tomàquet?