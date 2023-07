Felip VI intenta ignorar que la ciutat de Girona té els Borbons vetats

El rei espanyol Felip VI ha ignorat el fet que la ciutat de Girona té els Borbons vetats i ha celebrat que els Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGi) “hagin tornat a Girona després de cinc anys”. Segons recull l’ACN, durant el seu discurs, el monarca ha insistit en la idea que li agrada que la seva filla, la princesa Elionor, assumeixi el rol de presidenta d’honor de la fundació “des de Girona”. Però el cert és que no eren pas a Girona. Es trobaven a uns vint quilòmetres, en un hotel ressort de Caldes de Malavella. Tot i ser en un hotel-camp de golf, el monarca ha seguit insistint en aquesta idea i ha assegurat que gràcies a la fundació “el nom de Girona s’estén per tota Espanya”.

En el seu discurs -en català al principi i al final- Felip VI ha ignorat que Caldes de Malavella no és Girona i ha celebrat que els premis tornin a lliurar-se a la demarcació. Això no es produïa des del 2018, quan els guardons es van lliurar al Mas Marroch de Vilabreix. A l’acte no hi ha assistit cap representant del Govern ni tampoc de l’Ajuntament de Girona, però el monarca ha estat acompanyat de representants del govern espanyol com la ministra de Transports, Raquel Sánchez; la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; el delegat de l’Estat a Catalunya, Carlos Prieto, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa.

En el seu parlament, Felip VI ha fet referència al Tour del Talent de la fundació, una gira de tallers i conferències que es fan anualment a quatre ciutats de l’estat espanyol abans dels premis. “Ens fa especial il·lusió veure com, a través del Tour, el nom de la Fundació i el de Girona s’estenen arreu d’Espanya, i la seva repercussió a cadascuna de les ciutats on fa escala es converteix en un actiu i una oportunitat excel·lent allà on es fa, tant per als ajuntaments com per a les comunitats autònomes”, ha assegurat.

Felip VI i Elionor celebren que els Premis FPdGi tornin a Girona i l’entitat porti el nom de la ciutat “a tota Espanya”

Elionor, ansiosa per començar la formació militar

Per la seva banda, la infanta Elionor ha començat el seu discurs en català assegurant que “ser a Girona és una alegria i converteix aquest lliurament de premis en un moment molt especial”. Entre altres coses, ha parlat de la visita que va fer aquest dimecres a la BulliFoundation i ha fet referència al seu futur. La princesa espanyola està a punt de complir divuit anys i començarà aviat la seva formació militar. “Estic contenta perquè sé com valoren els espanyols les nostres Forces Armades”, ha assegurat.