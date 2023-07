Nova estratègia dels Mossos contra les violències sexuals a Catalunya

Els Mossos d’Esquadra han presentat aquest dijous una nova estratègia contra les violències sexuals a Catalunya, posant el focus en els agressors. Un nou model que es caracteritza per afegir una Unitat Central d’Intel·ligència a l’Àrea Central de Violències Sexuals que tindrà l’únic objectiu de controlar les persones condemnades per delictes sexuals amb alt risc de reincidència, i també totes aquelles persones amb mesures judicials de seguretat que tinguin a veure amb aquest àmbit. Tal com ha explicat la portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, creant aquesta nova unitat es pretén identificar perfils d’agressors i elaborar un protocol d’actuació comú, és a dir, crear un “corpus de coneixement”.

Aquest nou enfocament pretén donar resposta als casos de violència sexual que s’han viscut en els darrers mesos, i anticipar-se als possibles nous casos, ja que segons estima el departament d’Interior, a Catalunya hi ha un miler d’agressors potencials. Segons detalla la cartera de Joan Ignasi Elena, a Catalunya hi ha 18 condemnats amb alt risc de reincidència sobre els quals la fiscalia ha ordenat un seguiment i més d’una trentena d’avisos de condemnats procedents d’altres països. El nombre més elevat de persones en les quals se centrarà aquesta nova unitat, però, són les més de 900 persones sobre les quals pesa una ordre d’allunyament.

La portaveu de Mossos, Montserrat Escudé, durant la seva intervenció / ACN

Facilitar les tasques

La portaveu explica que fins ara hi havia una intel·ligència “operativa” enfocada a la resolució de casos i una d’estratègica enfocada al fenomen i a la prevenció del delicte. Ara, amb el nou model, el cos de Mossos d’Esquadra pretén “arribar a una intel·ligència estratègica 2.0 en què l’estudi del fet delictiu porti a disposar, per exemple, d’una escala de perillositat que indiqui el risc de reincidència per determinar prioritats d’investigació”, és a dir, fer un pas més enllà per facilitar les tasques dels Mossos i reduir de retruc el nombre de casos de violència sexual a Catalunya.

La creació d’aquest cos també arriba en un moment de repunt d’aquesta mena de violències. Segons dades oficials dels Mossos d’Esquadra, durant el primer semestre d’aquest 2023 s’han instruït 2.063 denúncies per violències sexuals, un 16% més que durant el mateix període que l’any anterior. Una dada significativa de l’informe de la policia catalana és que més de la meitat dels agressors, un 62% concretament, eren persones conegudes per les víctimes. En aquest sentit, i per reduir el nombre de casos, el conseller Elena ha volgut mostrar-se contundent: “És una prioritat del Govern intensificar la pressió i la fermesa contra l’agressor”, explica.