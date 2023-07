Mor ofegat un home de 80 anys a Vilanova i la Geltrú

La costa catalana s’ha cobrat una nova víctima mortal. Aquest dijous al migdia un home de 80 anys ha perdut la vida a la platja de Sant Gervasi de Vilanova i la Geltrú en ofegar-se dins de l’aigua mentre es banyava. Segons explica Protecció Civil, cap a un quart d’una del migdia el telèfon d’emergències (112) ha rebut diversos avisos d’altres banyistes i persones que passaven el migdia a la platja informant que hi havia un home surant a l’aigua que semblava sense vida.

En aquell mateix moment, les autoritats s’han posat en marxa per desplaçar-se fins al lloc dels fets i, mentrestant, els diferents socorristes que estaven de vigilància en aquell moment s’han dirigit ràpidament dins de l’aigua per a rescatar-lo. Cal tenir en compte, però, que en aquell moment onejava bandera verda, motiu pel qual no els feia sospitar que pogués ocórrer una tragèdia d’aquestes característiques. Un cop han aconseguit retirar-lo de dins el mar, els socorristes han iniciat les maniobres de reanimació per tal d’intentar que l’home recuperés la consciència. Unes maniobres que no han tingut èxit. Un cop han arribat les autoritats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) s’han encarregat de la situació i han continuat amb les maniobres de salvament, però tampoc han resultat fructoses.

Segons detalla Protecció Civil, El SEM ha mobilitzat fins al lloc tres unitats terrestres i una de comandament. Un cop certificada la defunció de l’home, els Mossos d’Esquadra i la policia local de Vilanova i la Geltrú s’han fet càrrec de les diligències.

14 víctima mortal

Amb la tragèdia d’aquest dijous al migdia ja són 14 les persones que han perdut la vida per ofegament a la costa de Catalunya des que ha començat la temporada d’estiu, que engloba des del 15 de juny fins al 15 de setembre. Aquesta xifra és força superior a la que es va registrar l’any passat durant aquest mateix període de temps, on van perdre la vida nou persones durant el primer mes de període estival.