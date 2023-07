Girona aprova “trencar lligams amb la monarquia”

El plenari de l’Ajuntament de Girona ha acabat aprovant una moció que porta un objectiu molt clar: “trencar lligams amb la monarquia espanyola” i, per conseqüència, erigir-se en una ciutat plenament republicana. Aquest dijous l’Ateneu 24 de juny i el Casal Independentista El Forn han presentat un text al ple que portava per objectiu desvincular-se completament de la monarquia borbònica. Un text que s’ha aprovat amb el suport dels disset regidors del govern municipal i les vuit abstencions dels socialistes. De fet, només els populars i l’extrema dreta, com era d’esperar, s’han oposat a aquesta moció.

Durant el plenari, un dels impulsors del text, Quim Tell, ha defensat que la monarquia espanyola és “una màfia imposada” i ha considerat que ara, amb un govern independentista, és el “moment de deslliurar-se del pes” dels Borbons. Veient l’empenta del text, carregada per la infiltració de la policia espanyola destapada la setmana passada, el tinent d’alcalde i portaveu d’ERC a l’ajuntament, Quim Ayats, ha defensat que la repressió espanyola “segueix vigent” i per això cal desvincular-se’n. Seguint amb la mateixa tònica, la vicealcaldessa i portaveu de Junts, Gemma Geis, ha reiterat la necessitat de caminar per “un país lliure democràticament on parlar de votar no comporti l’exili ni la presó”. Tot i no oposar-s’hi, els socialistes han preferit no mullar-se al respecte i abstenir-se en la votació.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, amb els tinents d’alcalde en l’inici del plenari municipal del mes de juliol / ACN

Protesta de la policia municipal

Pocs minuts abans que comencés el ple municipal, els sindicats de la policia local s’han concentrat dins el consistori per a reclamar millores en els increments salarials del cos. Es tracta d’un reclam cap a l’Ajuntament de Lluc Salellas, ja que els sindicats policials havien tancat un preacord amb l’antic equip de govern per dur a terme aquestes millores laborals. Així doncs, amb la concentració d’aquesta tarda, reclamen a Salellas que respecti la paraula de l’antic govern i els apugi el sou. El portaveu sindical Sergi Fernández ha assegurat que donaran “100 dies de marge” al nou govern local, però ha remarcat que “la seguretat pública està en joc”