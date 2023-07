Girona aprueba «romper vínculos con la monarquía»

El plenario del Ayuntamiento de Girona ha acabado aprobando una moción que puerta un objetivo muy claro: «romper vínculos con la monarquía española» y, por consecuencia, erigirse en una ciudad plenamente republicana. Este jueves el Ateneo 24 de junio y el Casal Independentista El Forn han presentado un texto al pleno que llevaba por objetivo desvincularse completamente de la monarquía borbónica. Un texto que se ha aprobado con el apoyo de los diecisiete regidores del gobierno municipal y las ocho abstenciones de los socialistas. De hecho, solo los populares y la extrema derecha, como era de esperar, se han opuesto a esta moción.

Durante el plenario, uno de los impulsores del texto, Quim Tell, ha defendido que la monarquía española es “una mafia impuesta” y ha considerado que ahora, con un gobierno independentista, es lo «momento de liberarse del peso” de Borbones. Viendo el empujón del texto, cargada por la infiltración de la policía española destapada la semana pasada, el teniente de alcalde y portavoz de ERC al ayuntamiento, Quim Ayats, ha defendido que la represión española «sigue vigente» y por eso hay que desvincularse. Siguiendo con la misma tónica, la vicealcaldesa y portavoz de Juntos, Gemma Geis, ha reiterado la necesidad de andar por “un país libre democráticamente donde hablar de votar no comporte el exilio ni la prisión». A pesar de no oponerse, los socialistas han preferido no mojarse al respeto y abstenerse en la votación.

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, con los tenientes de alcalde en el inicio del plenario municipal del mes de julio / ACN

Protesta de la policía municipal

Pocos minutos antes de que empezara el pleno municipal, los sindicatos de la policía local se han concentrado dentro del consistorio para reclamar mejoras en los incrementos salariales del cuerpo. Se trata de un reclamo hacia el Ayuntamiento de Lluc Salellas, puesto que los sindicatos policiales habían cerrado un preacuerdo con el antiguo equipo de gobierno para llevar a cabo estas mejoras laborales. Así pues, con la concentración de esta tarde, reclaman a Salellas que respete la palabra del antiguo gobierno y los suba el sueldo. El portavoz sindical Sergi Fernández ha asegurado que darán “100 días de margen” en el nuevo gobierno local, pero ha remarcado que “la seguridad pública está en juego”