La mare de la policia espanyola infiltrada a Girona va participar en el muntatge

La mare de la policia espanyola infiltrada als moviments socials i independentistes de Girona hauria participat del muntatge per evitar que Òscar Campos, l’activista amb qui l’espia mantenia una relació sentimental, sospités alguna cosa. Segons explica La Directa, Campos va conèixer la mare i la millor amiga de la policia infiltrada durant un viatge a Mallorca l’any 2021. “La Maria no pot ser policia, coneixem la seva mare, he estat a casa seva”. És el primer que va pensar Campos quan li van explicar qui era realment la Maria, la noia amb qui havia compartit tres anys de la seva vida sense saber que en realitat l’estava utilitzant per extreure informació dels moviments socials on militava.

L’activista recorda el dia que va conèixer la suposada millor amiga de la Maria i de l’actitud “incòmoda” que va tenir durant tota l’estona. Després van a casa la seva mare, al barri d’Establiments de Palma. El setmanari assegura que és la residència familiar, no una tapadora. “Quan arribem, la seva mare plora d’alegria de veure’m. Em diu que, tot i tenir la Maria vivint fora, està feliç i tranquil·la perquè sap que viu amb mi i estic allà per protegir-la”, explica Campos. L’activista gironí té un bon record d’aquell viatge. Es va sentir molt ben tractat per la mare i des de llavors van mantenir una relació a distància, amb nombroses trucades i videotrucades. Fins i tot li feia arribar regals cada vegada que la filla visitava Mallorca. Segons relata Campos, la policia infiltrada li va explicar un dia que el seu pare patia càncer i que havia de marxar de manera temporal de Girona.

Diversos activistes mostren cartells de la policia espanyola infiltrada a Girona / ACN

Activitat espanyolista a les xarxes

L’activitat de la mare al seu compte de Facebook dona algunes pistes del seu posicionament polític, tot i que ja fa quatre anys que no hi publica res. Durant l’1-O va difondre missatges de comptes vinculats a la policia espanyola que titllaven la CUP de “traïdors a la pàtria” i defensava la Guàrdia Civil després de la manifestació del 20-S davant del Departament d’Economia que va acabar amb tres vehicles malmesos. També tenia missatges contra el català, una llengua que considera “d’imposició”. I la cirereta són fotografies de la filla amb un altre fill, agent de la Prefectura de les Balears i simpatitzant del sindicat ultra Jusapol.