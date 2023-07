Destapen un nou infiltrat de la policia espanyola en l’independentisme de base

Nou escàndol per la infiltració d’agents de la Policia Nacional en els moviments socials dels Països Catalans, aquesta vegada a Girona. La Directa ha destapat que una agent de la policia espanyola va passar tres anys infiltrada en els moviments independentistes i de defensa de l’habitatge de Girona i Salt. És la quarta vegada que el setmanari descobreix un talp de la Policia Nacional i, segons denuncien, en tots quatre casos els agents infiltrats eren de la mateixa promoció. Maria I. T. va arribar a establir una relació sentimental amb un dels investigats pel tall de les vies de l’AVE en el primer aniversari de l’1-O.

El cap de llista de la CUP a Barcelona, Albert Botran, ha carregat contra l’estat espanyol per promoure l’espionatge dels moviments socials de base. “Un altre cas d’infiltració policial per ordre del Ministeri de l’Interior ‘més progressista de la història’. Això sí que és una estructura d’Estat”, ha dit en una piulada. El president d’Òmnium, Xavier Antich, també ha carregat contra l’estratègia policia del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, a qui acusa de perseguir la dissidència. “Per l’Estat és més perillós l’antifeixisme que el feixisme”.

L’agent infiltrada tenia una intensa vida social

L’agent infiltrada, que format part de la 33ª promoció de la Policia Nacional d’on també van sortir els altres tres policies enxampats fins ara, va arribar a Girona a principis del 2020 i de seguida va començar a fer contactes entre les associacions de la zona. “Es convertiria en pocs mesos en una activista de pedra picada dels moviments socials de Girona i Salt”, detalla La Directa. La Maria, de 27 anys, es va matricular a la Universitat de Girona amb documentació falsa facilitada per Interior. Allà va participar de la seva primera acció reivindicativa, una tancada a favor dels migrants no acompanyats.

La infiltrada no va trigar a iniciar una relació amb un destacat membre dels CDR de Girona. “El que m’han fet no té nom, m’han destrossat a mi i a la meva família. La Maria m’ha enganyat a mi, a la meva germana, a la meva mare, al meu pare i a tot el meu entorn. Això és tortura, és un nivell inimaginable de tortura. Li vaig donar el millor de mi i m’estava espiant pel que faig i pel que penso”, denuncia. Fins ara, el Ministeri de l’Interior ha optat per classificar com a matèria secreta totes les activitats dels agents infiltrats als diferents moviments de l’esquerra independentista. El departament que dirigeix Marlaska considera que els col·lectius espiats són “objectius singularitzats” sobre els quals hi ha “sospites fundades que poden estar relacionats amb il·lícits penals”.