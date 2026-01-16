L’exconsellera d’Igualtat i Feminismes i actual diputada d’ERC al Parlament, Tània Verge, ha anunciat que renunciarà a l’escó quan acabi el ple de l’última setmana de gener per tornar a la universitat. “Sempre havia entès el pas a la política com un viatge d’anada i tornada. Casa meva és la universitat i els activismes”, ha dit en una entrevista a La2Cat i Radio 4. La primera consellera de Feminismes de la Generalitat diu que marxa “contenta” per haver pogut acabar la feina que va iniciar al govern de Pere Aragonès. Verge ha celebrat que el Parlament aprovés la nova llei per combatre l’LGTBI fòbia al desembre, però lamenta que el govern de Salvador Illa hagi deixat “en un calaix” la llei contra el racisme.
Verge, que tornarà a la Universitat Pompeu Fabra, on és catedràtica de Política i Gènere, va ser un fitxatge independent dels republicans per al govern de coalició liderat per Pere Aragonès. El maig del 2024, en plena campanya de les últimes eleccions al Parlament, es va fer militant d’ERC. L’exconsellera ha confessat que va continuar a les llistes d’ERC en les últimes eleccions perquè considerava que, des del Parlament, podia ajudar a culminar les iniciatives que havia posat en marxa des del departament d’Igualtat i Feminismes. “Aquesta etapa ha acabat”, ha reconegut.
Cal recordar que durant la crisi interna d’ERC de l’any passat, que va acabar amb la victòria d’Oriol Junqueras al Congrés Nacional, Verge va donar suport a la candidatura alternativa de Nova Esquerra Nacional (NEN). També va signar el manifest que reclamava un relleu a la direcció del partit per renovar els discurs i el lideratge de la formació després de la patacada a les eleccions que va guanyar el PSC.