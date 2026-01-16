La exconsejera de Igualdad y Feminismos y actual diputada de ERC en el Parlamento, Tània Verge, ha anunciado que renunciará al escaño cuando termine el pleno de la última semana de enero para volver a la universidad. «Siempre había entendido el paso a la política como un viaje de ida y vuelta. Mi hogar es la universidad y los activismos», ha dicho en una entrevista a La2Cat y Radio 4. La primera consejera de Feminismos de la Generalitat dice que se va «contenta» por haber podido terminar el trabajo que inició en el gobierno de Pere Aragonès. Verge ha celebrado que el Parlamento aprobara la nueva ley para combatir la LGTBI fobia en diciembre, pero lamenta que el gobierno de Salvador Illa haya dejado “en un cajón” la ley contra el racismo.

Verge, que volverá a la Universidad Pompeu Fabra, donde es catedrática de Política y Género, fue un fichaje independiente de los republicanos para el gobierno de coalición liderado por Pere Aragonès. En mayo de 2024, en plena campaña de las últimas elecciones al Parlamento, se hizo militante de ERC. La exconsejera ha confesado que continuó en las listas de ERC en las últimas elecciones porque consideraba que, desde el Parlamento, podía ayudar a culminar las iniciativas que había puesto en marcha desde el departamento de Igualdad y Feminismos. «Esta etapa ha terminado”, ha reconocido.

La exconsejera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, atiende a los medios / ACN

Es importante recordar que durante la crisis interna de ERC del año pasado, que terminó con la victoria de Oriol Junqueras en el Congreso Nacional, Verge apoyó la candidatura alternativa de Nova Esquerra Nacional (NEN). También firmó el manifiesto que reclamaba un relevo en la dirección del partido para renovar el discurso y el liderazgo de la formación después del golpe en las elecciones que ganó el PSC.