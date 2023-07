El vot exterior pot capgirar dos escons clau per a les negociacions PSOE-Junts

Els resultats definitius de les eleccions estatals del 23-J no es podran saber fins que es faci el recompte del vot dels residents a l’estranger, més conegut com a vot CERA, que es començarà a comptabilitzar a partir del divendres. Segons les dades del Ministeri de l’Interior, uns 2,3 milions de ciutadans espanyols que viuen fora de l’estat tenen dret a vot, tot i que encara no se sap quina és la participació. El que sí que se sap és que, amb el resultat del diumenge a la mà, hi ha dos escons clau –un a Girona i un altre a Madrid– que el vot exterior podria capgirar i complicar una mica més les negociacions entre el PSOE i Junts, que ara mateix té la clau per investir o no Pedro Sánchez i que es podria veure beneficiat del ball de diputats.

Les eleccions d’enguany són les primeres en més d’una dècada en les quals ja no es requereix el vot pregat per als residents a l’estranger, és a dir, ja no s’han de demanar les paperetes per poder votar, sinó que estan disponibles a ambaixades i consolats. Per tant, s’espera que la participació sigui més alta que en anteriors eleccions. El 2019, la participació va rondar el 10%, amb uns 226.000 vots emesos. En aquest context, el vot exterior pot ser més decisiu que mai, ja que, segons els càlculs del PP, hi ha tres escons que ballen i que podrien decantar-se a favor seu, tot i que un se’l disputa amb Vox i els altres dos amb el PSOE i Junts, que són els realment importants.

Si el PP aconseguís tots tres escons en joc acabaria el 23-J amb 139 diputats i el PSOE cauria fins als 121. Vox (32) també en perdria un i Sumar (31) es quedaria igual. De la resta de partits, l’única formació que patiria un canvi seria Junts (6), que perdria un escó en favor dels populars. Amb aquests resultats, la suma PP-Vox-UPN-Coalició Canària –tot i que aquests últims serien reticents a entrar en un pacte on hi hagués l’extrema dreta– s’enfilaria fins als 173, mentre que el bloc del PSOE-Sumar i els independentistes i nacionalistes cauria fins als 171. Així, Junts, tot i perdre un escó, milloraria la seva posició negociadora perquè el PSOE no en tindria prou amb una abstenció, sinó que necessitaria un vot favorable dels de Puigdemont.

El president espanyol, Pedro Sánchez, en un acte de campanya / ACN

Quins escons ballen?

Segons les dades de què disposa el PP, els tres escons en joc són a Girona, Madrid i Cantàbria. A la ciutat catalana el PP necessita treure 363 vots més que Junts per Catalunya per treure-li un diputat. Actualment, els populars no tenen representació a Girona i hi ha gairebé 24.000 electors residents a l’estranger amb dret a vot. L’altre escó decisiu és a Madrid, on el PP se’l juga amb el PSOE. Els populars han tret mé del 40% dels vots a la Comunitat de Madrid i el vot exterior és molt important, amb més de 375.000 persones censades. Aquest seria el diputat més probable que canviï de mans, segons informa l’Agència EFE. A Cantàbria, el PP necessita 428 vots més que Vox per treure-li l’escó.