Aquest diumenge s’han celebrat les eleccions espanyoles del 23 de juliol, una jornada que ha obert un nou escenari. Amb la victòria per 136 diputats d’Alberto Nuñez Feijóo (PP) i la segona posició per Pedro Sánchez (PSOE) amb 122 escons, el taulell d’escacs queda encallat perquè cap de les dues forces fent els pactes més naturals, és a dir, rebent el suport de les forces que ja els van investir o que han expressat estar a favor d’investir als seus candidats, no aconseguirien la majoria absoluta. La peça clau del taulell, doncs, és Junts. El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha enviat un missatge molt clar a través de Twitter després de conèixer els resultats finals del 23-J: “Junts no deu res a ningú més que als seus votants”, afirma, afegint que “els nostres votants, el nostre programa, els nostres compromisos, han estat i són les referències de la nostra acció política. Ens devem a ells”.

Avís a tots els "experts" que sempre saben el que ha de fer @JuntsXCat (i que sempre en malparlen, o menystenen la seva posició): Junts no deu res a ningú més que als seus votants. Tampoc a politòlegs espavilats, ni a tertulians diversos, ni a pseudònims de twitter, ni a… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 23, 2023

Coneixedor de la força política i de negociació que tenen les set cadires que han aconseguit, Puigdemont ha seguit la línia de la candidata Míriam Nogueras en el seu discurs postelectoral en el qual ha assegurat que no investiran “Pedro Sánchez a cambio de nada“: “Per això no vam votar la investidura de Pedro Sánchez, ni els seus pressupostos, ni les seves reformes-trampa; per això no vam ser a la farsa de la taula de diàleg ni vam pactar els indults”, sentencia. I no només això, Puigdemont continua: “per això vam sortir del Govern de la Generalitat; per això el PSC va pactar amb el PP per treure’ns l’alcaldia de Barcelona, i per això no hem pactat les diputacions amb el PSC”.

Defensa de la “coherència”

Tot i la força dels set diputats que han obtingut, Puigdemont també ha volgut fer una mica d’autocrítica i ha admès que els resultats que han obtingut no són els que esperaven. “No som infal·libles; no sempre l’encertem. Però dins de la imperfecció podem presentar un alt grau de responsabilitat, coherència i fidelitat, que és el que explica la nostra resiliència malgrat la pèrdua de votants i un diputat”, reflexiona. “Demà serà un altre dia (a l’exili també) i hem de continuar defensant Catalunya contra els qui ens volen liquidar la llengua, la cultura, la nació”, conclou. Un missatge amb reflexió, però que deixa clara la línia a seguir per Junts ara que tenen la força per desencallar el taulell d’escacs de la governabilitat espanyola.