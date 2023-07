Junts avisa Pedro Sánchez

Junts per Catalunya, que podria tenir la clau per a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez, ja ha advertit en la valoració dels resultats electorals que no el farà president “a canvi de res” perquè la seva prioritat del partit és Catalunya, amb la reclamació del referèndum i l’amnistia, i no la governabilitat de l’Estat espanyol. Enmig d’un ambient força animat després d’haver resistit en aquestes eleccions, on han passat de sis a set diputats; Míriam Nogueras ha destacat que són molt conscients “de la força que tenen aquests set diputats”.

Nogueras, que ha comparegut acompanyada de la plana major del partit, i ha entrat a la sala de l’Hotel Barceló Sants entre aplaudiments; ha recordat que Pedro Sánchez “té molts deures” pendents amb Catalunya. “No els hi devem res”, ha dit; i ha recordat el pacte dels socialistes amb el PP a l’Ajuntament de Barcelona per desbancar Xavier Trias de l’alcaldia.

També ha remarcat que amb els resultats d’aquest 23-J “s’obre una etapa pel canvi” -en referència a la patacada d’Esquerra, que ha perdut sis diputats al Congrés- i ha fet una crida a les formacions independentistes per “recuperar la unitat”. Les coses s’han de començar a fer diferents, a Junts hem mantingut les oposicions, i no ha estat fàcil”, ha remarcat.

Míriam Nogueras, acompanyada de la cúpula de Junts, durant la compareixença per valorar els resultats electorals / Mireia Comas

Indirecta a Rufián

La candidata de Junts per Catalunya, que ha comparegut després que ho fes la formació republicana, ha llençat un missatge contra el candidat d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, després que aquest es felicités per haver guanyat dins del bloc independentista. “Nosaltres sí que hem entès el resultat, creiem que el nostre és un poble que aprofita les oportunitats i aquesta és una oportunitat”, ha sentenciat.

Despleguen una estelada darrera de Míriam Nogueras i Antoni Castellà / Mireia Comas

Crits d'”independència”

Míriam Nogueras s’ha abraçat amb diferents dirigents i militants del partit després de finalitzar la compareixença enviant una abraçada al president Carles Puigdemont. Aleshores s’ha desplegat una estelada a la zona de convidats, darrere de Nogueras i Antoni Castellà, i els assistents han començat a cridar “independència, independència”.